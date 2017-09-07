​Вкусный перерыв. Интересные бизнес-ланчи в заведениях Барнаула

Поесть в Барнауле в обеденный перерыв сегодня можно буквально на каждом углу. При этом ценник, ассортимент и сервис у всех заведений разный.

Mama ya poel. Burgers



Пр. Ленина, 44-а

Цена: 200–220 рублей

Время обеда: с 12 до 17 часов

Заведение предлагает пообедать бургер-ланчем. В него входят бургер с котлетой, картофель фри, морс или чай на выбор. В зависимости от вида мяса цена за бизнес-ланч варьируется от 200 до 220 рублей. Также в бургерной действует "обед с огоньком": его можно скомбинировать из салата и супа за 140 рублей; супа и горячего за 240 рублей; салата, супа и горячего за 260 рублей. В заведении также предлагают добавить к обеду хлеб на гриле, соус и морс.

"Грильница"

Доставка

Цена: 199 рублей

Время обеда: с 14 до 17 часов

На сайте заведения представлено шесть видов бизнес-ланчей, которые можно заказать в офис. Среди них есть специальный вегетарианский обед. В него входит мисо-суп с грибами шиитаке, греческий салат и роллы. Остальные бизнес-ланчи включают куриный суп, два вида салата на выбор, а третьим блюдом может быть кесадия, вок-лапша, роллы или курица с овощами. В "Грильнице" при заказе бизнес-ланча придется оплатить и доставку: в зависимости от района города плата за нее составит от 70 до 400 рублей.

"Рис, баран и барбарис"

Ул. Молодежная, 26

Цена: не определена

Время обеда: с 12 до 16 часов

В барнаульском ресторане мультинациональной кухни сформированных бизнес-ланчей нет. Но в обеденные часы на все блюда цены скидывают на 20%. В меню заведения в широком ассортименте представлены салаты, которые стоят от 135 до 325 рублей, супы (от 165 до 455 рублей), горячее (от 220 до 655 рублей). В качестве бонуса гостям предлагают бесплатный чай.

"Суши WOK"

Доставка

Цена: от 165 до 289 рублей

Время обеда: с 10 до 14 часов

В сети существует четыре вида бизнес-ланчей. Самый дешевый из представленных весит более 0,5 кг и состоит из мисо-супа, салата из овощей и лапши с цыпленком и овощами. В комплексный обед за 289 рублей входит овощной салат, рис с цыпленком, порция роллов и два супа на выбор. Для того, чтобы обед доставили в офис, сумма заказа должна составить как минимум 350 рублей. При этом за доставку нужно еще заплатить 50–100 рублей. Обед также можно забрать самостоятельно в любом из магазинов "Суши WOK" в Барнауле. В сети рассказали, что бизнес-ланч здесь готовят в течение 20 минут.

"Ганс"

Пр. Ленина, 106, ул. Партизанская, 92 и ул. Взлетная, 2-е

Цена: от 140 рублей

Время обеда: с 12 до 16 часов

В трех барах барнаульцам предлагают разные бизнес-ланчи. В зависимости от набора блюд цена разная. В среднем салат с сервелатом и кукурузой, с кальмарами или со свежими овощами будет стоить около 60–70 рублей. Суп дня предлагают за 50 рублей. Горячие блюда — самые дорогие в меню бизнес-ланча. Свинина с помидорами, паста с говядиной, филе цыпленка в томатном соусе стоят около 110 рублей. К этим мясным блюдам предлагают гарниры — капусту, картофельное пюре и рис, стоимость которых не превышает 30 рублей. К обеду можно заказать свежий морс за 25 рублей. Во время бизнес-ланча в "Гансе" скидывают на 50% цены на некоторые десерты.

"Братья Грилль"

Доставка

Цена: от 199 рублей

Время обеда: с 10 до 16 часов

Блюда четырех бизнес-ланчей здесь готовят на гриле. В комплексный обед входят мясное блюдо и гарнир. К колбаскам, крылышкам, бифштексу и филе цыпленка предлагается картофель гриль и драники со сметаной. В "Братьях Грилль" выгодно обедать вместе с коллегами — в таком случае не придется тратиться на оплату доставки. Если сумма заказа меньше 700 рублей, то тогда придется заплатить 100 рублей за доставку.

Евгения Родочинская.