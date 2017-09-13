​Внеклассное чтение. В Молодежном театре Алтая устроили "разборки" с Чеховым

В Молодежном театре стартовал проект "Разборки с автором" - на малой сцене устроили чтение рассказов Антона Чехова по ролям, а потом обсудили со зрителями. На "пилотный" показ пригласили учеников десятых классов гимназии №42.

Школьники занимали места в зале, кто-то привычно шарился в смартфоне, на первый ряд никто садиться не хотел, потому что это все-таки урок, и вдруг вызовут к доске. "Боже, какие вы все большие, я таким не был", - сказал автор проекта, режиссёр МТА Денис Малютин, приветствуя зал.



В проекте участвуют Алексей Бурдыко, Дмитрий Борисов, Евгения Кобзарь и Роман Чистяков. "Разборки" не предполагают сценического действия, актёры просто сидят за столом и читают текст. Но чтение это настолько выразительно, что похоже на полноценный спектакль. И всем в зале становится понятно, что это интереснее, чем слушать о Чехове в классе литературы или читать его с планшета лежа на диване.

Разбирали несколько рассказов: "Толстый и тонкий" (а потом говорили о дружбе, чинопочитании, самодостаточности), "Загадочная история" (речь пошла о привычке быть несчастным, о синдроме жертвы, о притворстве), "Стража под стражей" (здесь говорили о подкаблучниках и роли мужчины и женщины в семье, о силе и слабости характера) и "Бумажник" (обсудили, как меняет человека внезапное богатство, рассуждали о жадности и корысти).

Действие всех этих рассказов происходит на железной дороге. Это некая метафора жизненного пути, на котором сталкиваются разные люди. Их поведение типично, таких персонажей можно запросто встретить и сейчас.

"Что здесь произошло?" - спрашивал Денис Малютин после прочтения каждого рассказа, и дети наперебой интерпретировали истории. Особые эмоции вызвали, конечно, вопросы о любви, несколько раз зал пришлось успокаивать. В обсуждение включились и учителя, и сами актёры, помогая школьникам разобраться в чеховской иронии. По окончании ребята аплодировали стоя.

Этот "спектакль" включен в репертуар. По словам Дениса Малютина, проект призван показать детям, что театр ближе, чем кажется. Это не просто просмотр некоего действия на сцене, но и обсуждение увиденного, чего обычно не хватает зрителю.

В проект специально включили произведения, которые по каким-то причинам могут остаться за рамками школьной программы, чтобы расширить представление о произведениях автора.

В ноябре планируется постановка по произведениям Гоголя. Возможно, это будет отрывки из произведений с сохранением основных сюжетных линий. Зимой Денис Малютин хочет представить в этом проекте и современную драматургию, он уверен, что и здесь будет что обсудить со школьниками.

Текст: Надежда Тиунова

Фото: Анна Зайкова.