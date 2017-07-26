​Время желаний. В Барнауле можно будет наблюдать августовские звёздные дожди

С 17 июля по 20 августа в Барнауле можно будет наблюдать Персеиды – звёздные дожди, рассказала старший консультант Барнаульского планетария Надежда Ненахова.

Максимум потока Персеидов будет с 12 на 13 августа. В эту ночь можно будет увидеть от 150 до 200 метеоров в час. Барнаульский планетарий советует наблюдать это явление вдалеке от городских огней.



Метеоритные дожди называются Персеидами в честь созвездия Персея, со стороны которого они появляются. Это созвездие хорошо просматривается на фоне неба.

Персеиды образуются остатками хвоста кометы Свифта-Таттла. Сама комета приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, но через её хвост Земля проходит ежегодно. В межпланетном пространстве рассеиваются мелкие частицы льда и пыли, которые мы называем звёздным дождём.

Увидеть звездопад смогут только жители северного полушария. Удобное время для наблюдения Персеидов - с полуночи и до утра. В это время созвездие Персея будет находиться достаточно высоко над горизонтом.

Алина Паутова.