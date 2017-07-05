​Всё по-честному, без обмана: 10 лучших книг 2017 года в жанре нон-фикшн

Если вы устали читать в книгах никак не связанную с реальной жизнью выдумку автора, присмотритесь к изданиям в жанре нон-фикшн, ведь само название жанра отрицает какой-либо вымысел.

Дэвид Ремник. "Могила Ленина. Последние дни советской империи"



Эта книга принесла Ремнику Пулитцеровскую премию – самую престижную журналистскую награду и высокие продажи. По этой книге американцы изучают историю России. Но только спустя 25 лет ее смогли издать на русском языке. В книге Ремник описал увиденное им в Союзе с 1987 по 1991 год. Выпускник Принстона, он попал в московское бюро The Washington Post, куда никто не желал отправляться. Но поездка в Россию обратилась для журналиста большой удачей и "главной историей жизни".

Джордж Акерлоф, Роберт Шиллер. "Охота на простака. Экономика манипуляций и обмана"



Два лауреата Нобелевской премии по экономике решили предостеречь мир от попадания в экономические ловушки. Как не оказаться под влиянием рекламы? Почему мы часто переплачиваем? Что такое фишинг и как от него спастись? К слову, предупредить интернет-мошенничество и не дать построить на нем экономику – одна из главных задач этих двух американцев. А еще вернуть веру в честность свободной экономики.

Майк Маллейн. "Верхом на ракете. Откровенные истории астронавта шаттла"

Если вы думаете, что все космонавты – бесстрашные супергерои, Майк Маллейн готов вас разочаровать. Космноавты – это люди, которые боятся умереть на орбите, но еще сильнее боятся не попасть на борт шаттла. Эта книга – возмутительно честная: здесь есть и чисто физиологические подробности полетов, и чувства космонавтов в невесомости и при подготовке ко взлету, есть здесь и собственные размышления автора о гибели "Челленджера". Вот чего уж тут точно нет, так это политкорректности по отношению к чиновникам и NASA.

Саманта Клейнберг. "Почему. Руководство по поиску причин и принятию решений"

Хотите научиться вмешиваться в ход событий, объяснять прошлое и предсказывать будущее? Доктор информатики Саманта Клейн уверена, что без навыка нахождения причинно-следственных связей сделать это невозможно. И учит видеть эти самые связи. Плюс этой книги не только в том, что ученый популярно рассказывает научные теории, но и в том, что она учит на примерах анализировать происходящее и переходить к действиям после выявления логической цепочки.

Иэн Стюарт. "Математические головоломки профессора Стюарта"

Книга, призванная доказать, что математика – это далеко не скучные уравнения и глупые задачи. Член Лондонского королевского общества собрал множество историй, удивительных математических открытий, шуток и головоломок. Почему нам кажется, что у наших друзей больше товарищей, чем у нас самих; почему пузырьки в стакане с «Гиннес» движутся вниз, а не вверх; как играть в покер по почте – все это и многое другое ищите под обложкой головоломок профессора Стюарта.

Михаил Зыгарь. "Империя должна умереть"

В год 100-летия Октябрьской революции сам бог велел затронуть тему заката царской России. Вот и автор нашумевшей книги "Вся кремлевская рать" решил написать о тех причинах, которые привели страну к революционному 1917 году. Книга только готовится к выходу, название пока рабочее, но автор проекта "1917. Свободная история" собрал столько материалов, что выход книги в издательстве "Альпина Паблишер" состоится наверняка.

Джозеф Мазур. "Игра случая. Mатематика и мифология совпадения"

"Ой, да это простая случайность!" – вы не раз говорили эту фразу, даже не задумываясь о том, насколько велика вероятность того или иного события. Почетный профессор математики Мальборо-колледжа Джозеф Мазур готов открыть вам математические истины и глаза на мир теории вероятности. Его книга – не муторный "тервер", мучающий студентов матфака, а простая история с массой примеров из жизни.

Джон Маркофф. "Homo Roboticus? Люди и машины в поисках взаимопонимания"

Вопрос о дальнейшем развитии отношений между человеком и роботом не одно десятилетие волнует как писателей-фантастов, так и режиссеров блокбастеров. Настал черед высказаться ученым. Под обложкой книги собраны разносторонние мнения программистов, робототехников и нейробиологов, рассуждающих о совместном будущем роботов и людей. Но как бы ни разнились мнения специалистов, все они единодушны: мир стоит на пороге изменений, и роботы совсем скоро превзойдут людей в интеллекте.

Роб Бразертон. "Недоверчивые умы. Чем нас привлекают теории заговоров"

Очень часто книги нон-фикшн ломают стереотипы в головах читателей и заставляют взглянуть на привычные вещи по-новому. Но одно дело верить официальным исследованиям ученых, а совсем другое – искать в любом событии подводные камни и секретные операции. Популяризатор науки Роб Бразертон не расскажет, какие теории заговоров: про рептилоидов или масонов, инопланетян или генетически модифицированные продукты – правдивы или ложны. Его цель – показать, почему нам это интересно и почему люди готовы верить легендам и слухам, а не официальным версиям.

Майкл Шермер. "Скептик: Рациональный взгляд на мир"

Как только закончите разбираться с теориями заговоров, сразу же переходите к книге Шермера "Скептик". Уж он-то точно знает, что принимать все на веру не стоит. В свое время он ушел из теологии в науку и стал ее активным популяризатором. Помимо учебника о рациональном подходе к любой информации, которую вы получаете, эта книга является еще и сборником 75 увлекательных статей о малоизвестных научных открытиях.

Мария Криксунова.