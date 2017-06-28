Йога, музыка и русская баня. Фестиваль "ВотЭтно" пройдет на Алтае

VII летний экокультурный фестиваль "ВотЭтно!" пройдёт в Горном Алтае на территории торгового комплекса "Талда" с 29 июня по 1 июля.

В программе фестиваля — три дня музыки под открытым небом, мастер-классы и большая ярмарка народных ремесел. На территории будут работать площадки йоги, рукоделия, ВОТЭТНО танцев и музыки, психологии, "мудрости тела" и русской бани.

На фестивале выступит дуэт "Paris Sepia" из Парижа. Музыканты Susan Severson (аккордеон) и Jean-Paul Barbier (банджо) исполнят популярные французские песни Чарльза Пегури, Эмиля Вашер и Эдит Пиаф. "Ветер всем" и Argishty из Санкт-Петербурга выступят с медитативной аранжировкой. Также на фестивале будут фолк-рок группа "Street Fiddlers" из Новосибирска и проект "Рунара" из Барнаула.

Будут на территории площадки и мастер-классы. Их проведут исследователь мифологии Светлана Патрушева,инструктор йоги Катерина Солнечная, певица Лена Носова, гончарный профессионал Тимофей Тесленко и другие мастера.

Площадки фестиваля будут работать в 8:00 до 17:30

Эвита Коваленко

