​Жестокое закулисье. На экраны выходит фильм Валерия Тодоровского "Большой"

Главную героиню замечает бывший артист балета Потоцкий (Александр Домогаров) и прочит будущее великой балерины, достойной главной сцены страны. Юная и необычайно талантливая танцовщица Юля Ольшанская из города Шахтинска преодолевает множество трудностей. Путь на легендарные подмостки, лежит через стены балетной школы, где опеку над непокорной провинциалкой берет своенравная преподавательница Галина Михайловна Белецкая, которая к старости постепенно выживает из ума. Ее играет великолепная Алиса Фрейндлих, чью роль продюсер фильма, Антон Златопольский, назвал "самой выдающейся в ее карьере". Перед молодой девушкой встает сложный выбор: разрыв с семьей, соперничество с лучшей подругой, балет или нормальная жизнь.

На кастинг Тодоровский потратил больше года, сразу установив, что играть балетных артистов должны настоящие артисты балета. Свою Юлю – главную героиню, он отыскал в Варшаве. Маргарита Симонова – выпускница вильнюсского балетного колледжа и работает в Национальном балете Польши уже семь лет.

Сценарий фильма создавали несколько лет, а съёмочный процесс занял 80 дней и проходил в Минске, Кировске и Москве – на исторической сцене Большого театра. Для съемок сшили более 500 костюмов и задействовали 70 профессиональных артистов балета. Интересно, что первоначальная версия фильма длилась три часа. Впоследствии картину перемонтировали, сократив ее на треть. Но полноценная версия «Большого» все же предстанет перед зрителями в телеверсии. Хотя, по словам Валерия Тодоровского, она будет "совсем другой".

"Названием "Большой", я хотел обозначить масштаб ставок, – сказал Тодоровский. – Ты не можешь снять фильм про Большой театр как про здание. Для этого надо делать документальное кино про то, как всё устроено. Но есть Большой как некое понятие. Поверьте, в любой точке земного шара все сразу понимают уровень. Это понятие того, как высоко ты взлетел, на каком уровне ты существуешь".



Поэтому, конечно же, фильм не про Большой театр, но точка, куда надо стремиться, – это Большой. Это общечеловеческая история. Она может происходить где угодно, хоть в самом маленьком провинциальном театре, где будет происходить примерно то же самое. Человеческие страсти, мечты и разочарования очень похожи.

Текст: Дарья Дедкова

Фото: kinopoisk.ru.