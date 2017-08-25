​Жители Алтая стали участниками проектов на канале ТНТ

Новый телевизионный сезон на канале ТНТ только начался, а жители Барнаула и Алтайского края уже спешат заявить о себе в премьерных выпусках популярных шоу.

Уже сегодня, можно посмотреть стендап барнаульского комика Матвея Мурзинцева в проекте «Открытый микрофон», а завтра, в субботу, выступления алтайских ребят в проекте «Танцы».



23-летний Дмитрий Красилов из Заринска пять лет назад переехал в Барнаул и учится в институте культуры на аниматора. Он занимается танцами уже около 15 лет. Начинал с детского коллектива эстрады, потом занимался современными направлениями: джаз, контемпорари. В последние годы развивается во всех стилях: хип-хоп, вог, джаз-фанк. У него нет девушки. Поддерживать его на проекте будут друзья и родные. «Почему вог? Потому что Мигелю нужен вог и я готовлю номер для него! - говорит Дмитрий. - Работаю на то, чтобы удивлять и «трешить» немножко». По признанию танцора, перед выступлением он слушал группу Little Big весь вечер и все утро, так что был «заряжен» эмоциями.

Барнаульцу Виктору Смаракову 25 лет. Он учился на хореографа в АГИК на кафедре бальной хореографии, параллельно тренировал хип-хоп, хаус и крамп. Бальные танцы для парня - классика, а главная специфика - уличные танцы. Дома Виктора поддерживали любимые жена и сын Мирошка, которому сейчас год и два месяца. Смараков очень хочет попасть в команду к Мигелю.

Матвей Мурзинцев из Барнаула стал участником шоу «Открытый микрофон». По профессии он огранщик алмазов четвертого разряда. «У меня с детства недостаток гормона роста, поэтому в свои 34 я выгляжу лет на 12, - говорит Матвей. - Все это приводит к тому, что я часто попадаю в забавные ситуации». Первое выступление Мурзинцева прошло 30 апреля 2016 года в барнаульском баре Harats «Stand Up Алтай», неожиданно для себя он выиграл приз за самое смешное выступление вечера.

Смотрим «Открытый микрофон» сегодня в 22:00, шоу «Танцы» завтра, в субботу, в 21:30 на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ.