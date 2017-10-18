Звезда шансона ​Ирина Круг выступит на барнаульской сцене с новой программой

3 ноября певица и вдова знаменитого российского шансонье Михаила Круга Ирина представит в Барнауле новую программу "Промежутки любви".

Ирина - многократная обладательница премии "Шансон года", популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой.



В ее репертуаре всегда было много песен, написанных еще ее мужем. Каждый концерт Ирины – это образец интеллигентного женского шансона, наполненный глубокими личными переживаниями женщины, знавшей и любовь, и потери, и счастье, и расставания.



После смерти Михаила Круга Ирине предложили записать несколько песен памяти знаменитого супруга. В итоге, в 2004 году вышел первый альбом "Первая осень разлуки". Там артистка поет дуэтом вместе с близким другом покойного мужа Леонидом Телешовым. Стоит отметить, что Михаил не учил Ирину петь и даже не думал о ней, как о певице. Супруги мечтали о детях и о спокойной старости.

Сегодня Круг – одна из ярчайших певиц русского шансона, за ее плечами 19 музыкальных пластинок. Примечательно, что на ее концерты в основном ходят поклонники творчества Михаила.



Место: театр драмы

Время: 3 ноября, 19:00

Цена: 1000-3800 рублей.