​Звезда ТНТ Михаил Шабанов показал барнаульцам, как надо танцевать

19 августа на площади Советов прошел первый танцевальный марафон "За свободу движения". Его приурочили к старту четвертого сезона популярного шоу "Танцы" на канале ТНТ.

"Барнаул в танцах" – под таким хэштегом сотни барнаульцев делились фотографиями в соцсетях. Гостей марафона ждали киловатты звука, конкурсы с призами, выступления и баттлы от лучших танцевальных коллективов Барнаула.



Во время марафона каждый, кто был на площади, получил возможность принять участие в съемках клипа "Барнаул в "Танцах". Для нашего города такой ролик снимается впервые за все четыре сезона популярного шоу на ТНТ. Ролик станет "танцевальной визиткой" города и покажет, что Барнаул – современный, красивый город, где молодежь выбирает активный образ жизни.

Изюминкой танцевального фестиваля стал мастер-класс от звезды второго сезона "Танцев" Михаила Шабанова. Он показал несколько движений, гости подхватили их и задвигались в такт. В конце Шабанов порадовал публику собственным зажигательным танцем. А у особенно ярых фанатов танцора была возможность сфотографироваться со своим кумиром сразу после выступления.

"Я смотрела "Танцы" и болела, кстати, во втором сезоне именно за Шабанова. А тут увидела его "вживую", посмотрела как он танцует, - говорит жительница Барнаула Татьяна Щеглова. - И было столько эмоций, совсем не то, что по телевизору! Никогда не думала, что увижу своего кумира в Барнауле. Да еще и наш город покажут по ТВ. Приятно чувствовать себя частичкой чего-то общего, например, "Танцев".

В конце все гости марафона устроили флешмоб, посвященный началу четвертого сезона шоу.

Текст и фото: Оксана Исакова.