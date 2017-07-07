​Звезды Comedy Women намерены поставить рекорд на Алтае

15 июля на озере Большом Яровом собираются поставить очередной рекорд по лежанию на воде звездочкой.

Прошлым летом Яровое удивило всю Россию: одновременно на воду озера легли 1350 туристов. В этом году цифры планируется обновить. Ведущих звёзд здесь будет в два раза больше - на Большое Яровое едут хэдлайнеры Comedy Women Екатерина Варнава и Наталья Еприкян. Фиксировать рекорд будут представители ведущих телеканалов страны и Алтайского края.

Всех желающих приглашают принять участие, для этого нужно просто уметь плавать и держаться на воде. Организаторыотмечают, что на установку рекорда нужно прийти в трезвом виде. Каждый участник пройдёт регистрацию на "Причале 22" и "Причале 42" получит специальный браслет с номером. Инструктаж перед установкой рекорда проведут звезды Comedy Women.

Начало шоу в 15:00.