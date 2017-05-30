Звезды мирового шоу-бизнеса будут все лето давать на Алтае грандиозные концерты

На Алтае впервые проведут грандиозный музыкальный фестиваль, на который съедутся звезды мировой эстрады от Иванушек International до Dr. Alban. Концерты будут проходить каждую субботу лета начиная с 10 июня в 21:30 на открытой площадке перед развлекательным комплексом Altai Palace.
10 июня - группа "Градусы"
17 июня - Dr. Alban
24 июня - группа " Банд'Эрос"
1 июля - группа "Блестящие" и группа "Фабрика"
8 июля - Олег Газманов
15 июля - Quest Pistols Show
22 июля - группа " ЛЮБЭ"
29 июля - группа "Uma2rmaН"
5 августа - группа " Иванушки International"
12 августа - Dj SMASH.
Цена вопроса: 1000 рублей за один концерт. Организаторы отмечают, что стоимость может повыситься. Билеты уже можно купить на Кассы.ru и сайте казино.