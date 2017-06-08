Алтайская компания направила крупную партию товара голодающим в Африку и Америку

Растительное масло по программам ООН .Фото : Из архива редакции. Растительное масло по программам ООН .Фото : Из архива редакции. Растительное масло по программам ООН .Фото : Из архива редакции.

Михаил Маркович,

генеральный директор компании "Юг Сибири":

Более 450 тыс литров подсолнечного масла было поставлено в мае текущего года жителям нуждающихся стран. В Республику Мадагаскар направлено 111 тыс бутылок витаминизированной продукции, в Республику Никарагуа – 361 тыс бутылок.

Подсолнечное масло произвели на "Барнаульском маслоэкстракционном заводе" и расфасовали в ПЭТ-бутылки объемом один литр. На бутылки нанесена специальная этикетка на русском и английском языках, брендированная логотипом Всемирной продовольственной программы ООН. Весь объем подсолнечного масла предназначен не для продажи, а для безвозмездного распределения среди местного населения.

Виталий Копытов,

генеральный директор компании "Алтайские мельницы":

Наша компания уделяет особое внимание вопросам логистики – мы выбираем наиболее оптимальный маршрут доставки продукции, пользуясь услугами надежных перевозчиков, контролируя процесс доставки от погрузки до передачи продукции получателю, строго соблюдая контрактные сроки.

Справка

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme) – крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающей ежегодно жителей развивающихся стран около 4 млн тонн продуктов питания. В среднем каждый год ВПП ООН оказывает помощь более 80 млн человек в 80 странах мира.