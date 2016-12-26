Алтайская компания существенно увеличила экспорт своей продукции в Китай
По итогам 2016 года холдинг "Юг Сибири" увеличил долю экспорта своей продукции в Китайскую Народную Республику. Об этом altapress.ru сообщил гендиректор компании Михаил Маркович. По его словам, в КНР отгружается растительное масло наливом, а также в бутилированном виде.
На сегодняшний день алтайская компания входит в тройку крупнейших российских поставщиков масложировой продукции в эту страну и единственным, кто отправляет туда рапсовое масло. Напомним, в 2016 году продукция предприятия начала продаваться в одном из крупнейших интернет-магазинов Китая. Продавцы позиционировали алтайское масло как экологически чистое, без добавления ГМО.
Михаил Маркович,
генеральный директор компании "Юг Сибири":
По словам Михаила Марковича, ассортимент готовой продукции реально расширить рапсовым и соевым шротом, ведь Китай является крупнейшим импортером данного вида продукции. Единственная сложность на сегодняшний день заключается в отсутствии соглашения Правительств двух стран о поставках шротов — как подкарантинного товара. При этом у Алтайского края не реализован огромный потенциал в этой части.
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