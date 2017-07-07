Алтайский агрохолдинг продолжает амбициозный проект по выращиванию дорогостоящей культуры

В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Дмитрий Днепровский. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Дмитрий Днепровский. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Дмитрий Днепровский. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Дмитрий Днепровский. В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .Фото : Дмитрий Днепровский.

Хозяйство "Кадниковское" в этом году увеличило посевы высокопротеиновой сои с 1 до 3 тыс га. По словам директора предприятия Юрия Калинина, в прошлом году на экспериментальных полях была получена урожайность в 18,7 ц\га. Для Мамонтовского района это рекорд. Последние пять лет этот показатель составлял около 6 ц\га.

Несмотря на хорошие результаты, без ошибок обойтись все равно не удалось. Так, осенью прошлого года в "Кандиновском" столкнулись с проблемами в уборке. Дело в том, что снег здесь выпал 5 октября и с полей уже не уходил, добавив тем самым аграриям забот. В нынешнем году первый сев сои хозяйство осуществило еще в конце апреля. Для того, чтобы побеги не повредило заморозками, заделку семян провели на глубину 12 см. По словам Юрия Калинина, сейчас эти посевы чувствуют себя лучше всего.

Как и в прошлом году "Кадниковское" использует семена канадской селекции — "Максус" и "Кофу" и белорусскую "Припять". Материал для посадки по авансовой схеме предоставила компанию "Юг Сибири". Рассчитаться с ней хозяйство сможет осенью, когда сдаст полученный урожай по рыночной цене.

Соя в Алтайском крае является одной из самых прибыльных культур. В этом году цена на нее была стабильной, в отличии от пшеницы, гречихи и подсолнечника, которые по сравнению с прошлым годом подешевели на 30-50% и более. По словам Владимира Шендрика, заместителя директора по заготовке сырья в компании "Юг Сибири", предпосылок к тому, что сою может постичь такая же судьба, нет. Ежегодное потребление данной культуры в России составляет около 6 млн тонн, при этом только половина объема производится внутри страны.

Подробности о том, как реализуется в Алтайском крае и за его пределами проект "Соя", читайте в следующем номере газеты "Свободный курс" в среду, 12 июля.