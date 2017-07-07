Алтайские продукты

Алтайский агрохолдинг продолжает амбициозный проект по выращиванию дорогостоящей культуры

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Сегодня, 09:42.
Экономика

Алтайские аграрии в этом году увеличили посевы высокопротеиновой сои канадской и белорусской селекции с 2 тысяч до 8 тысяч гектаров. Помимо Мамонтовского и Смоленского район, в которых возделывание это культуры началось еще в прошлом году, к проекту присоединились производители других территорий. Всего в этом году их более 15. Сельхозпроизводители, занимающиеся выращиванием сои или только планирующие это делать, 4 июля осмотрели посевы и пообщались со специалистами.

Хозяйство "Кадниковское" в этом году увеличило посевы высокопротеиновой сои с 1 до 3 тыс га. По словам директора предприятия Юрия Калинина, в прошлом году на экспериментальных полях была получена урожайность в 18,7 ц\га. Для Мамонтовского района это рекорд. Последние пять лет этот показатель составлял около 6 ц\га. 

Несмотря на хорошие результаты, без ошибок обойтись все равно не удалось. Так, осенью прошлого года в "Кандиновском" столкнулись с проблемами в уборке. Дело в том, что снег здесь выпал 5 октября и с полей уже не уходил, добавив тем самым аграриям забот. В нынешнем году первый сев сои хозяйство осуществило еще в конце апреля. Для того, чтобы побеги не повредило заморозками, заделку семян провели на глубину 12 см. По словам Юрия Калинина, сейчас эти посевы чувствуют себя лучше всего. 

В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои .
В Алтайском крае второй год занимаются возделыванием высокопротеиновой сои

Как и в прошлом году "Кадниковское" использует семена канадской селекции — "Максус" и "Кофу" и белорусскую "Припять". Материал для посадки по авансовой схеме предоставила компанию "Юг Сибири". Рассчитаться с ней хозяйство сможет осенью, когда сдаст полученный урожай по рыночной цене. 

Соя в Алтайском крае является одной из самых прибыльных культур. В этом году цена на нее была стабильной, в отличии от пшеницы, гречихи и подсолнечника, которые по сравнению с прошлым годом подешевели на 30-50% и более. По словам Владимира Шендрика, заместителя директора по заготовке сырья в компании "Юг Сибири", предпосылок к тому, что сою может постичь такая же судьба, нет. Ежегодное потребление данной культуры в России составляет около 6 млн тонн, при этом только половина объема производится внутри страны.  

Подробности о том, как реализуется в Алтайском крае и за его пределами проект "Соя", читайте в следующем номере газеты "Свободный курс" в среду, 12 июля. 

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