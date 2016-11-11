Алтайский молокопереработчик запустит новую творожную линию за 100 млн рублей
Предприятие "Алтайская буренка", специализирующееся на выпуске цельномолочной продукции и сливочного масла, ведет проектирование новой творожной линии. Об этом 22 декабря во время запуска современной лаборатории в "Международном колледже сыроделия" сообщил Сергей Романов, генеральный директор молокозавода. Объем инвестиций в этот проект он оценил в 100 млн рублей.
По словам Сергея Романова, работы уже проведены на 50%. Завершить их полностью планируют к концу 2017 года. Новое оборудование позволит предприятию увеличить выпуск творожной продукции. Каких объемов достигнет молочный завод, руководитель не сообщил, сославшись на то, что все будет зависеть от рынка сбыта.
Напомним, "Алтайская буренка" входит в число основных производителей молочной продукции в регионе. В 2013 году предприятие приступило к реализации нового инвестиционного проекта. Объем строительства оценивался в 40 млн. рублей, еще 100 млн. рублей было направлено для закупки современного оборудования. В итоге завод увеличил свои мощности по выпуску продукции до 150-180 тонн в сутки.
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