Алтайские продукты

Алтайское предприятие установит уникальную линию по розливу натуральных соков

1542
Сегодня, 07:34.
Экономика

Предприятия "Родник" в Камне-на-Оби намерено завершить реализацию нового инвестиционного проекта. К концу года на производственную площадку доставят оборудование по горячему розливу соков, нектаров и чая, которое позволяет это делать без использования консервантов. Стоимость всего проекта оценивается в 16 млн рублей.   

Оборудование для алтайской компании специально изготовят в Китае. Как рассказал Максим Палецкий, механик производственного цеха "Родник", за Уралом аналогов такой производственной линии еще нет. 

Как уже сообщал altapress.ru, производством соков и нектаров предприятие начало заниматься в июне 2016 года. На тот момент в его ассортименте было несколько наименований напитков из мякоти яблок, томатов и абрикосов.

С начала 2017 года "Родник" выпустил в 6,6 раз больше этой продукции, чем за семь месяцев прошлого года. На сегодняшний день каменские соки продаются не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Казахстане. 

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края: 

Владелец этого предприятия нашел правильную нишу, занялся переработкой нашей сельскохозяйственной продукции. Сегодня на предприятии работают два десятка человек, при этом производство продукции на одного работника здесь превышает миллион рублей — это хороший показатель для среднего и крупного бизнеса. "Родник" работает с поставщиками сырья, активно взаимодействует с торговыми сетями. 

Последние несколько лет производство плодовоовощной соковой продукции в Алтайском крае демонстрирует стабильный рост. В 2016 году ее выпуск увеличился в 1,5 раза. Основной рост отмечен по нескольким видам - соки и напитки, концентрированные томатопродукты (томат-пюре, томатная паста, томатные соусы, кетчупы), джемы, варенья, желе фруктовые и ягодные. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus