Алтайское предприятие установит уникальную линию по розливу натуральных соков

На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края . На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края . На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края . На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края . На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края . На предприятии в камне-на-Оби установят уникальную производственную линию .Фото : Официальный сайт Алтайского края .

Оборудование для алтайской компании специально изготовят в Китае. Как рассказал Максим Палецкий, механик производственного цеха "Родник", за Уралом аналогов такой производственной линии еще нет.

Как уже сообщал altapress.ru, производством соков и нектаров предприятие начало заниматься в июне 2016 года. На тот момент в его ассортименте было несколько наименований напитков из мякоти яблок, томатов и абрикосов.

С начала 2017 года "Родник" выпустил в 6,6 раз больше этой продукции, чем за семь месяцев прошлого года. На сегодняшний день каменские соки продаются не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Казахстане.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Владелец этого предприятия нашел правильную нишу, занялся переработкой нашей сельскохозяйственной продукции. Сегодня на предприятии работают два десятка человек, при этом производство продукции на одного работника здесь превышает миллион рублей — это хороший показатель для среднего и крупного бизнеса. "Родник" работает с поставщиками сырья, активно взаимодействует с торговыми сетями.

Последние несколько лет производство плодовоовощной соковой продукции в Алтайском крае демонстрирует стабильный рост. В 2016 году ее выпуск увеличился в 1,5 раза. Основной рост отмечен по нескольким видам - соки и напитки, концентрированные томатопродукты (томат-пюре, томатная паста, томатные соусы, кетчупы), джемы, варенья, желе фруктовые и ягодные.