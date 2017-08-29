Алтайское предприятие установит уникальную линию по розливу натуральных соков

Предприятия "Родник" в Камне-на-Оби намерено завершить реализацию нового инвестиционного проекта. К концу года на производственную площадку доставят оборудование по горячему розливу соков, нектаров и чая, которое позволяет это делать без использования консервантов. Стоимость всего проекта оценивается в 16 млн рублей.
Оборудование для алтайской компании специально изготовят в Китае. Как рассказал Максим Палецкий, механик производственного цеха "Родник", за Уралом аналогов такой производственной линии еще нет.
Как уже сообщал altapress.ru, производством соков и нектаров предприятие начало заниматься в июне 2016 года. На тот момент в его ассортименте было несколько наименований напитков из мякоти яблок, томатов и абрикосов.
С начала 2017 года "Родник" выпустил в 6,6 раз больше этой продукции, чем за семь месяцев прошлого года. На сегодняшний день каменские соки продаются не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Казахстане.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Владелец этого предприятия нашел правильную нишу, занялся переработкой нашей сельскохозяйственной продукции. Сегодня на предприятии работают два десятка человек, при этом производство продукции на одного работника здесь превышает миллион рублей — это хороший показатель для среднего и крупного бизнеса. "Родник" работает с поставщиками сырья, активно взаимодействует с торговыми сетями.
Последние несколько лет производство плодовоовощной соковой продукции в Алтайском крае демонстрирует стабильный рост. В 2016 году ее выпуск увеличился в 1,5 раза. Основной рост отмечен по нескольким видам - соки и напитки, концентрированные томатопродукты (томат-пюре, томатная паста, томатные соусы, кетчупы), джемы, варенья, желе фруктовые и ягодные.
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