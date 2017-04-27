Алтайское предприятие запустило производство элитного сорта сыра

Юлия Туганова,

главный технолог "Барнаульского молочного комбината":

Покрытие на основе латекса для сыра распространено в странах с развитым сыроделием — Франция, Германия, Швейцария. Оно используется в основном на производствах сыра премиальной категории, так как обладает хорошими защитными свойствами. Romber — типичный представитель твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. У него приятный пряный насыщенный вкус, похожий на вкус сыра "Советский". В процессе создания у нас были некоторые сложности — важно было сохранить презентабельный внешний вид и в то же время особенности вкуса. В итоге мы успешно справились с поставленной задачей.

Как сообщает пресс-служба предприятия, первую партию сыра Romber отправили в центральную часть России и на Дальний Восток. В планах производителя — постепенно наращивать обороты и выпускать около 30 тонн готового продукта в месяц.

Напомним, сыр Romber — это не единственный пример импортозамещения в данной сфере. "Алтайский маслосырзавод" в ближайшее время планирует начать производство знаменитого итальянского сыра Скаморца (Scamorza), известного как задушенный сыр.