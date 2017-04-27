Алтайское предприятие запустило производство элитного сорта сыра

Барнаульский молочный комбинат (БМК) начал производить новый для Алтайского края сорт сыра под названием Romber premium. Он представлен тремя вариантами: выдержанный Romber со сроком созревания три месяца, Romber с семенами пажитника и сыр с козьим молоком. Новинку выпускают на "Карагужинском маслосырзаводе" в Красногорском районе. У сыра кубическая форма, он весит 3,5 килограмма.
Юлия Туганова,
главный технолог "Барнаульского молочного комбината":
Покрытие на основе латекса для сыра распространено в странах с развитым сыроделием — Франция, Германия, Швейцария. Оно используется в основном на производствах сыра премиальной категории, так как обладает хорошими защитными свойствами. Romber — типичный представитель твердых сыров с высокой температурой второго нагревания. У него приятный пряный насыщенный вкус, похожий на вкус сыра "Советский". В процессе создания у нас были некоторые сложности — важно было сохранить презентабельный внешний вид и в то же время особенности вкуса. В итоге мы успешно справились с поставленной задачей.
Как сообщает пресс-служба предприятия, первую партию сыра Romber отправили в центральную часть России и на Дальний Восток. В планах производителя — постепенно наращивать обороты и выпускать около 30 тонн готового продукта в месяц.
Напомним, сыр Romber — это не единственный пример импортозамещения в данной сфере. "Алтайский маслосырзавод" в ближайшее время планирует начать производство знаменитого итальянского сыра Скаморца (Scamorza), известного как задушенный сыр.
- Фотофакты. "БМК" запустил в Барнауле сеть молокоматов со своей продукцией
- Фотофакты. В барнаульском "Ашане" нашли подозрительный сыр якобы алтайского производства
- Известное на Алтае предприятие детского питания намерено увеличить производство
- На Алтае нашли фальсифицированную еду, алкоголь и предприятия-призраки
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.