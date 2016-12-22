Алтайское предприятие займется импортозамещением в детском питании
Агрохолдинг "Гудвилл" завершает проект по запуску производства безглютеновых хлопьев для детей. Как сообщил altapress.ru Геннадий Ильичев, директор по качеству "Гудвилла", первая партия продукции уже выработана, она отвечает всем требованиям. Новый товар должен появиться на полках магазинов ближе к весне: в настоящий момент специалисты компании прорабатывают разные варианты упаковки для этих хлопьев.
Для производства детского питания на предприятии "Гудвилла" было установили специальное оборудование, укомплектовали отдельный склад. Кроме того проработали всю цепочку контроля качества, начиная от семян сельхозпродукции, которая в дальнейшем станет сырьем для переработки, заканчивая уже готовыми хлопьями. Такие нормы предъявляются к дескому питанию.
На сегодняшний день известно, что выпускать "Гудвилл" будет три наименования безглютеновых хлопьев: кукурузных, гречневых и рисовых. Об объемах производства на предприятии пока не говорят, ссылаясь на то, что они будут зависеть от реакции рынка. По словам Геннадия Ильичева, алтайское предприятие первым в России запустит подобное производство — ранее безглютенвые хлопья завозились в страну из-за рубежа. Их цена варьируется в районе 200-300 рублей за небольшую пачку.вывело на рынок эксклюзивный товар — зеленый горох, выращенный на собственных полях в Советском районе. Ранее отечественные переработчики работали только на импортном сырье, завезенном, например, из США.
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