"Бабушка, а это полезно?" Каких принципов питания придерживается чемпионская семья Шубенковых

Семья Шубенковых всегда была спортивной, даже зародилась она на спортивной площадке. Наталья Михайловна и Владимир Сергеевич познакомились в манеже технического университета, где вместе занимались легкой атлетикой. Чтобы по дорожке бежалось легко, им приходилось питаться правильно. Подсчет белков, жиров и углеводов, распределение их по часам — это было нормой жизни. А когда Наталья Михайловна попала в большой спорт, все стало еще серьезнее.

Наталья Шубенкова:

Когда человек на пике спортивной формы и организм уже показал свой лучший результат, возникает вопрос, чем еще себе помочь. Пловцы обычно брили все тело наголо, чтоб скользить в воде и получать заветные доли секунд. У легкоатлетов были свои секреты. Мне помогало правильное питание и выстроенный режим дня.

Завершив свою спортивную карьеру, она немного расслабилась. То забудет позавтракать, торопясь на работу, то съест конфетку с чаем вместо полноценного обеда. В результате врачи диагностировали серьезные проблемы с пищеварением. И тут Наталья Михайловна поняла: нужно вновь возвращаться к прежним привычкам. От вредных перекусов она быстро отказалась, а в кабинете поставила небольшую плитку, чтобы иметь возможность подогревать для себя еду.

Сейчас, конечно, все стало проще. Первое, что делает Наталья Михайловна, проснувшись, — выпивает стакан воды, помогая таким образом организму "завестись". Через час — неплотный завтрак.

Наталья Шубенкова:

Это обычно стакан чая или кофе с сыром. Мой муж — большой любитель каш. Он меня буквально заставляет их есть, в шутку приговаривая: “Ложечку — за маму, ложечку — за папу”. Я знаю, что каши очень полезны, поэтому иногда поддаюсь его уговорам.

Обед Наталья Михайловна обычно берет с собой на работу. Это может быть легкий супчик, мясо с овощами или какой-нибудь салат. Наедаться до отвала наша героиня не любит, иначе можно пропустить ужин, а про еду вспомнить уже поздно вечером. Это в их семье не приветствуется.

Когда младший сын Сергей пошел по стопам родителей и буквально ворвался в большой спорт, Шубенковы-старшие решили распределить обязанности. Наталья Михайловна взяла под контроль его режим дня и физическое состояние, Владимир Сергеевич — питание, став главным шеф-поваром в семье.

Наталья Шубенкова:

Для спринтеров оптимальный вес очень важен. Сын любит, чтобы на столе было что-нибудь эдакое. Попросит французский жюльен — пожалуйста, итальянское ризотто — нет проблем. И все это легко готовится из алтайских продуктов.

Любовь к здоровому питанию передалась и старшей дочери Натальи Михайловны и Владимира Сергеевича. Вместе с мужем и двумя детьми она живет в Москве и очень скучает по алтайским продуктам.

Наталья Шубенкова: