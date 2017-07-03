"Бабушка, а это полезно?" Каких принципов питания придерживается чемпионская семья Шубенковых

В семье известных алтайских спортсменов рациональное питание всегда стояло во главе угла. А разве может быть иначе! Наталья Шубенкова, участница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка СССР по легкоатлетическому семиборью, всегда тщательно следила за тем, что ест. Это помогало ей добиваться высоких результатов в большом спорте. По ее стопам пошел и сын Сергей, действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами. Отец семейства — Владимир Шубенков, директор барнаульской СДЮШОР № 3, настоящий гуру кулинарии и может приготовить любое блюдо. Двое их внуков тоже стараются правильно питаться и часто за столом интересуются: "Бабушка, а это полезно?"
Семья Шубенковых всегда была спортивной, даже зародилась она на спортивной площадке. Наталья Михайловна и Владимир Сергеевич познакомились в манеже технического университета, где вместе занимались легкой атлетикой. Чтобы по дорожке бежалось легко, им приходилось питаться правильно. Подсчет белков, жиров и углеводов, распределение их по часам — это было нормой жизни. А когда Наталья Михайловна попала в большой спорт, все стало еще серьезнее.
Наталья Шубенкова:
Когда человек на пике спортивной формы и организм уже показал свой лучший результат, возникает вопрос, чем еще себе помочь. Пловцы обычно брили все тело наголо, чтоб скользить в воде и получать заветные доли секунд. У легкоатлетов были свои секреты. Мне помогало правильное питание и выстроенный режим дня.
Завершив свою спортивную карьеру, она немного расслабилась. То забудет позавтракать, торопясь на работу, то съест конфетку с чаем вместо полноценного обеда. В результате врачи диагностировали серьезные проблемы с пищеварением. И тут Наталья Михайловна поняла: нужно вновь возвращаться к прежним привычкам. От вредных перекусов она быстро отказалась, а в кабинете поставила небольшую плитку, чтобы иметь возможность подогревать для себя еду.
Сейчас, конечно, все стало проще. Первое, что делает Наталья Михайловна, проснувшись, — выпивает стакан воды, помогая таким образом организму "завестись". Через час — неплотный завтрак.
Наталья Шубенкова:
Это обычно стакан чая или кофе с сыром. Мой муж — большой любитель каш. Он меня буквально заставляет их есть, в шутку приговаривая: “Ложечку — за маму, ложечку — за папу”. Я знаю, что каши очень полезны, поэтому иногда поддаюсь его уговорам.
Обед Наталья Михайловна обычно берет с собой на работу. Это может быть легкий супчик, мясо с овощами или какой-нибудь салат. Наедаться до отвала наша героиня не любит, иначе можно пропустить ужин, а про еду вспомнить уже поздно вечером. Это в их семье не приветствуется.
Когда младший сын Сергей пошел по стопам родителей и буквально ворвался в большой спорт, Шубенковы-старшие решили распределить обязанности. Наталья Михайловна взяла под контроль его режим дня и физическое состояние, Владимир Сергеевич — питание, став главным шеф-поваром в семье.
Наталья Шубенкова:
Для спринтеров оптимальный вес очень важен. Сын любит, чтобы на столе было что-нибудь эдакое. Попросит французский жюльен — пожалуйста, итальянское ризотто — нет проблем. И все это легко готовится из алтайских продуктов.
Любовь к здоровому питанию передалась и старшей дочери Натальи Михайловны и Владимира Сергеевича. Вместе с мужем и двумя детьми она живет в Москве и очень скучает по алтайским продуктам.
Наталья Шубенкова:
Она мне часто звонит и говорит: “Мама, тут всего много, но все другое”. Я сама, бывая в столице, очень скучаю по нашему алтайскому молоку, творогу. Когда мы едем к ним в гости, стараемся взять всего побольше.
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