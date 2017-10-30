Что интересного ждет посетителей "АлтайПродМаркета"

2014 год В августе этого года Россия в ответ на западные санкции ввела продовольственное эмбарго, запретив ввоз из-за рубежа молочных, мясных, рыбных продуктов и части бакалеи. С этого момента в стране началась программа импортозамещения. Буквально через три месяца Алтайский край показал все, что может в этом плане предложить. В регионе была проведена первая биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет". В ней приняли участие делегации из Камчатского и Хабаровского краев, Новосибирской, Иркутской, Сахалинской областей, Москвы, Республики Бурятия, а также представители Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей Республики Казахстан.

2015 год Во второй бирже деловых контактов "АлтайПродМаркет" принимали участие более 80 алтайских продовольственных предприятий. На деловую встречу приехали более 100 организаций сферы торговли и общественного питания из 15 регионов России, в их числе сетевые компании международного ("Ашан", "Метро Кэш энд Керри"), федерального ("Лента", "Магнит"), межрегионального и регионального уровней ("Мария-Ра", "Холидей", "Аникс", "Быстроном", "Фонд", "Эссен", "Самбери", "Командор", "Забайкальский привоз"), а также локальные сети и оптовые компании. Впервые в 2015 году участниками биржи стали предприятия санаторно-курортной сферы и общественного питания. Представители бизнес-сообщества отмечали, что высокие результаты форума были во многом обусловлены удобным графиком, продуктивной и актуальной программой мероприятия.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: Мы производим продукты с заданными свойствами, ориентированные на определенные группы потребителей. В их числе дети, лица с ослабленным здоровьем, пожилые люди, те, кто проходит лечение или реабилитацию в медицинском учреждении, находится на отдыхе в санатории, и целый ряд других целевых групп. Наша задача в период импортозамещения — выпускать больше свежего продовольствия высокого качества, соответствующего запросам потребителя, в максимально широком ассортименте и по доступным ценам.

2016 год Организаторы биржи деловых контактов приняли решение изменить формат мероприятия и проводить его раз в два года. Вместо этого в 2016 году был запущен портал "Алтайские продукты". Интернет-площадка объединила ведущих производителей продуктов питания региона. Сегодня на сайте можно найти информацию о тысячах товаров 204 крупных и малых предприятий, а также фермерских хозяйств. Портал позволяет не только изучить ассортимент каждой компании, но и связаться в режиме онлайн с отделами продаж или маркетинга.

Сергей Корепанов,

генеральный директор компании "Алфит": Размещение на сайте "Алтайские продукты" увеличило покупательский интерес к нашей продукции, привлекло внимание новых клиентов из разных регионов России. Нашим партнерам этот портал помогает найти прямые предложения продуктов питания, экологически чистого сырья в широком ассортименте и по выгодным ценам.

2017 год Еще до официального старта приема заявок производители продуктов питания и представители торговли начали проявлять свой интерес к "АлтайПродМаркету". На сегодняшний день известно, что в выставке примут участие более 80 региональных компаний. Они выпускают молочные продукты и сыры, муку, макароны и крупы, продукцию мясопереработки, свежие и замороженные овощи, ягоды, грибы, масложировую продукцию и соусы, хлеб и кондитерку, напитки, медовую продукцию и товары для здоровья. Помимо непосредственно выставки на бирже будет организован специальный бизнес-холл — пространство для проведения переговоров. Ожидается, что для знакомства с алтайской продукцией и налаживания деловых контактов в Барнауле соберутся представители крупнейших федеральных и региональных торговых сетей.