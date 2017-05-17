Бывшее предприятие "Алтайспиртпрома" начало выпускать премиальную минеральную воду

"Алтайский винзавод" начал выпускать премиальную минеральную воду .Фото : www.petroglyphwater.com. "Алтайский винзавод" начал выпускать премиальную минеральную воду .Фото : www.petroglyphwater.com. "Алтайский винзавод" начал выпускать премиальную минеральную воду .Фото : www.petroglyphwater.com. "Алтайский винзавод" начал выпускать премиальную минеральную воду .Фото : www.petroglyphwater.com.

Как говорится на официальном сайте нового продукта, источник воды находится на территории села Алтайское. Дебит* скважины составляет 410 млн литров воды в год.

Как сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим соблюдать необходимый уровень безопасности производства, хранения, транспортировки и приготовления продукта в соответствии с ИСО 22000. Официальное открытие намечено на июнь 2017 года. В планах предприятия установка автоматической линии розлива воды в тару, емкостью 0,375 литра.

Напомним, "Алтайский винзавод" долгое время входил в состав корпорации "Алтайспиртпром", после банкротства которой он был выставлен на продажу. По неофициальной информации, новыми собственниками винзавода стали инвесторы из Новосибирска.

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*Дебит (фр. debit — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени.