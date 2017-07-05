Эксперт рассказал, чем полезна алтайская каша и как ее правильно есть

Татьяна Репкина.

— Татьяна Викторовна, расскажите, в чем заключаются основные полезные свойства крупяной продукции.

— В первую очередь необходимо отметить, что рациональное питание — это краеугольный камень в профилактике хронических неинфекционных заболеваний. А крупы являются одним из основных составляющих рационального питания. Это источник белков, аминокислот, микро- и макроэлементов. Особенно хочется подчеркнуть, что крупы — это медленно усвояемые углеводы, дающие нам длительное чувство насыщения, а содержание в них большого количества клетчатки практически полностью покрывает нашу суточную потребность в данном компоненте.

— Какую кашу вы бы назвали самой полезной?

— По данному вопросу существуют разногласия. Каждая крупа уникальна своим составом и набором микро- и макроэлементов. Однако большинство российских и европейских ученых считают, что наиболее полезными являются гречневая и овсяная крупы. В алтайской гречке относительно высокое (около 13%) содержание белка, причем в ней в отличие от белков других растительных продуктов довольно много лизина, важной аминокислоты. Гречневая крупа отличается высоким содержанием витаминов группы В и солей железа, которых вдвое больше, чем в других крупах. Эта каша особенно полезна людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как способствует выведению из организма избыточного холестерина.

Овсяная крупа содержит в большом количестве натуральные антиоксиданты. Тарелка овсянки — это четверть суточной нормы растворимой клетчатки, а три четверти стакана сухих хлопьев покрывают всю суточную потребность человека в этом элементе. Люди, которые регулярно употребляют в пищу овсянку, очень редко страдают от заболеваний пищеварительного тракта, имеют крепкие кости и здоровую эластичную кожу, а также всегда находятся в хорошем расположении духа.

Мне кажется, очень важно, что самые лучшие крупы производятся у нас, на Алтае. Качество этой продукции не вызывает сомнения.

— Каким группам людей в первую очередь необходимы каши?

— Каши, как медленно усвояемые углеводы, должны входить в пищевой рацион каждого человека. Но существует отдельная категория людей, которые в силу каких-либо противопоказаний не могут употреблять данный продукт.

— Каковы эти противопоказания?

— Несомненно, большинство круп (пшеница, ячмень, рожь) содержат в себе белок глютен, который противопоказан людям с таким заболеванием, как целиакия. Данной категории граждан рекомендуется употреблять гречневую и рисовую крупу, где этот белок отсутствует. Также людям, страдающим избыточным весом, ожирением и сахарным диабетом, не рекомендуется употребление манной крупы из-за избыточной калорийности и большого содержания простых углеводов.

— Какой объем каши необходим человеку в день и чем чревато переедание?

— Пищевой рацион каждого человека состоит из порций. В отношении каш порцией считается половина тарелки, что, в принципе, достаточно. А переедание, например, манной крупы может привести к перенасыщению организма простыми углеводами и явиться причиной развития избыточной массы тела и ожирения.

— С чем можно есть кашу, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть ее вкус, а с другой — усилить полезные свойства?

— Известно, что в крупах содержится от 9 до 13% белка, однако белок зерновых имеет низкую биологическую ценность в связи с дефицитом аминокислот. Их недостаток можно пополнить, сочетая крупы с молоком. Такое соединение белков растительного и животного происхождения по своему аминокислотному составу приближается к свойствам белка мяса и лучше усваивается. Сочетать каши также можно с такими продуктами, как мясо, рыба, грибы и овощи, как в качестве гарнира, так и вместе. Для улучшения вкусовых свойств в кашу можно добавлять алтайский мед, орехи, сухофрукты, ягоды, чтобы усилить ее вкус и полезные свойства.

Специальный вопрос

— Думаю, для многих родителей это актуально: подскажите, как приучить ребенка есть кашу?

— В первую очередь родителям необходимо самим есть кашу — послужить личным примером для ребенка. Установить определенные правила, например завтрак начинать с каши, при этом самим не нарушать его. По возможности на столе должно быть разнообразие круп. Со временем можно понять, какая каша нравится ребенку, а какая нет. Для улучшения вкусовых свойств в готовый продукт можно добавить кусочки свежих фруктов, сухофруктов, ягод и мед.

Пять мифов о кашах