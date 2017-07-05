Эксперт рассказал, чем полезна алтайская каша и как ее правильно есть

Каша всегда являлась традиционным русским блюдом. Она прибавляет нам сил и энергии, надолго придает чувство сытости. В подтверждение этому существует поговорка "мало каши ел", которую обычно говорят в ситуациях, когда не хватает силы для какой-нибудь физической работы. Сейчас различных разновидностей каш местного производства предостаточно. Это и гречневая, и манная, и рисовая, и пшенная, и, как у англичан, овсяная. Есть и необычные варианты, например когда кашу можно сварить сразу из нескольких сортов круп. Так все же чем полезен этот продукт? В этих и других вопросах нам помогла разобраться Татьяна Репкина, кандидат медицинских наук, главный врач "Краевого центра медпрофилактики".
— Татьяна Викторовна, расскажите, в чем заключаются основные полезные свойства крупяной продукции.
— В первую очередь необходимо отметить, что рациональное питание — это краеугольный камень в профилактике хронических неинфекционных заболеваний. А крупы являются одним из основных составляющих рационального питания. Это источник белков, аминокислот, микро- и макроэлементов. Особенно хочется подчеркнуть, что крупы — это медленно усвояемые углеводы, дающие нам длительное чувство насыщения, а содержание в них большого количества клетчатки практически полностью покрывает нашу суточную потребность в данном компоненте.
— Какую кашу вы бы назвали самой полезной?
— По данному вопросу существуют разногласия. Каждая крупа уникальна своим составом и набором микро- и макроэлементов. Однако большинство российских и европейских ученых считают, что наиболее полезными являются гречневая и овсяная крупы. В алтайской гречке относительно высокое (около 13%) содержание белка, причем в ней в отличие от белков других растительных продуктов довольно много лизина, важной аминокислоты. Гречневая крупа отличается высоким содержанием витаминов группы В и солей железа, которых вдвое больше, чем в других крупах. Эта каша особенно полезна людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как способствует выведению из организма избыточного холестерина.
Овсяная крупа содержит в большом количестве натуральные антиоксиданты. Тарелка овсянки — это четверть суточной нормы растворимой клетчатки, а три четверти стакана сухих хлопьев покрывают всю суточную потребность человека в этом элементе. Люди, которые регулярно употребляют в пищу овсянку, очень редко страдают от заболеваний пищеварительного тракта, имеют крепкие кости и здоровую эластичную кожу, а также всегда находятся в хорошем расположении духа.
Мне кажется, очень важно, что самые лучшие крупы производятся у нас, на Алтае. Качество этой продукции не вызывает сомнения.
— Каким группам людей в первую очередь необходимы каши?
— Каши, как медленно усвояемые углеводы, должны входить в пищевой рацион каждого человека. Но существует отдельная категория людей, которые в силу каких-либо противопоказаний не могут употреблять данный продукт.
— Каковы эти противопоказания?
— Несомненно, большинство круп (пшеница, ячмень, рожь) содержат в себе белок глютен, который противопоказан людям с таким заболеванием, как целиакия. Данной категории граждан рекомендуется употреблять гречневую и рисовую крупу, где этот белок отсутствует. Также людям, страдающим избыточным весом, ожирением и сахарным диабетом, не рекомендуется употребление манной крупы из-за избыточной калорийности и большого содержания простых углеводов.
— Какой объем каши необходим человеку в день и чем чревато переедание?
— Пищевой рацион каждого человека состоит из порций. В отношении каш порцией считается половина тарелки, что, в принципе, достаточно. А переедание, например, манной крупы может привести к перенасыщению организма простыми углеводами и явиться причиной развития избыточной массы тела и ожирения.
— С чем можно есть кашу, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть ее вкус, а с другой — усилить полезные свойства?
— Известно, что в крупах содержится от 9 до 13% белка, однако белок зерновых имеет низкую биологическую ценность в связи с дефицитом аминокислот. Их недостаток можно пополнить, сочетая крупы с молоком. Такое соединение белков растительного и животного происхождения по своему аминокислотному составу приближается к свойствам белка мяса и лучше усваивается. Сочетать каши также можно с такими продуктами, как мясо, рыба, грибы и овощи, как в качестве гарнира, так и вместе. Для улучшения вкусовых свойств в кашу можно добавлять алтайский мед, орехи, сухофрукты, ягоды, чтобы усилить ее вкус и полезные свойства.
Специальный вопрос
— Думаю, для многих родителей это актуально: подскажите, как приучить ребенка есть кашу?
— В первую очередь родителям необходимо самим есть кашу — послужить личным примером для ребенка. Установить определенные правила, например завтрак начинать с каши, при этом самим не нарушать его. По возможности на столе должно быть разнообразие круп. Со временем можно понять, какая каша нравится ребенку, а какая нет. Для улучшения вкусовых свойств в готовый продукт можно добавить кусочки свежих фруктов, сухофруктов, ягод и мед.
Пять мифов о кашах
Если каждое утро кушать овсянку, это убережет от проблем с пищеварением
— Исключить все проблемы с пищеварением одной овсяной кашей не получится, так как пищеварение — это сложный, многоступенчатый процесс, зависящий от многих факторов. Но при этом, как я уже говорила, овсянка содержит много клетчатки, которая благотворно влияет на наш организм. Так что ее употребление принесет свою пользу, но не будет панацеей.
Каши, не требующие варки, не полезны
— Определенно, это миф. Например, гречневая каша будет гораздо полезней, если ее не варить, а замачивать в воде, что позволит сохранить все ее полезные свойства.
Чем мельче крупа, тем меньше в ней полезных веществ
— Это заблуждение. Размер крупы точно не влияет на количество полезных веществ.
Каша нужна только тем, кто занимается спортом или ведет активный образ жизни
— Это миф, так как кашу необходимо употреблять любому человеку независимо от того, занимается он спортом или нет. Уже давно известно, что еда дает силы, но не является строго необходимой для тренировки.
Промывая кашу перед варкой, есть риск смыть полезные вещества
— Нет. Все полезные вещества находятся в самой крупе, а не на ее поверхности. Промывать крупу необходимо, так как в процессе ее производства и расфасовки в упаковочный материал в крупу могут попадать частички пыли.
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