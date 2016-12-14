Вопреки санкциям: барнаульское предприятие отправило первую партию халвы в США
"Барнаульская халвичная фабрика" в конце пошлого года отправила первую партию своей продукции в США. Халва предназначалась жителям штата Калифорния. Об этом 8 февраля рассказал Евгений Астаховский, директор фабрики, когда производство посетил губернатор края Александр Карлин. Теперь на предприятии ожидают обратного ответа. От него будет зависеть, продолжатся поставки барнаульской халвы в США или нет.
Как сообщил Евгений Астаховский, продукция была отправлена в Америку в 20-футовом контейнере. Особых требований американцы к алтайской продукции не предъявляли. Предприятию лишь пришлось оформить дополнительные документы.
Несколько лет назад "Барнаульская халвичная фабрика" уже пыталась выйти на североамериканский рынок, начав поставки в Канаду. Однако после введения санкций в 2014 году это сотрудничество прекратилось.
В настоящий момент география поставок предприятия охватывает всю территорию России от Калининграда до Владивостока, страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Киргизия), государства ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Литва, Китай, США). В общей сложности за пределы России алтайский производитель отправляет около 10% выпускаемой продукции.
В 2016 году "Барнаульская халвичная фабрика" начала выпускать новый вид продукции - сахарное печение. Для его производства была установлена новая линия стоимостью 7,6 млн рублей. Мощность оборудования составляет 100 тонн продукции в сутки.
В этом году предприятие начнет реализацию нового инвестиционного проекта, связанного с созданием так называемой "кухни", которая позволит на одной линии выпускать мармелад, конфеты "Коровка" и "Тоффи".
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