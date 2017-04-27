Фотофакты. Бочки наготове: в Барнауле стартовал квасной сезон

"Барнаульский пивоваренный завод" открывает сезон продажи кваса на розлив. В этом году на улицах краевой столицы будут размещены 160 фирменных бочек предприятия, некоторые из них уже работают.
Как сообщили altapress.ru на предприятии, сейчас идет промывка квасных бочек. Для этого используется специальное оборудование.
Евгений Василенко,
главный технолог "Барнаульского пивоваренного завода":
У нас есть специальная машина для мойки бочек. К ней подведены вода и пар. Также используются специальные моющие средства, которые позволяют убирать остатки продукции. Процедура такова: сначала бочка ополаскивается холодной водой, затем моющим средством. После этого все смывается горячей водой. Паром производится окончательная обработка бочки. После этого она пломбируется.
По словам специалиста "БПЗ", подобная процедура проводится каждый раз, как бочка привозится на предприятие. В летний сезон, когда спрос на квас очень высокий, обработка тары происходит каждый день.
Евгений Василенко,
главный технолог "Барнаульского пивоваренного завода":
Квасная емкость вмещает 300 литров продукции. В начале сезона мы стараемся не наливать полный объем, чтобы продукция не застаивалась. Срок годности кваса составляет трое суток. В течении этого времени качество напитка в бочке сохраняется.
Напомним, "Барнаульский пивоваренный завод" является одним из крупнейших производителей напитков в регионе. В прошлом сезоне предприятие вывело на рынок специальный продукт — квас "Ржаная корочка" с пониженным содержанием сахара, предназначенный специально для приготовления окрошки.
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