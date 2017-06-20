Фотофакты. Кровь и мясо: на Алтае выбрали самого талантливого обвальщика

16 июня на базе предприятия "Барнаульский пищевик" в селе Клочки Ребрихинского района прошел профессиональный конкурс обвальщиков мяса. В этом году в нем приняли участие 11 специалистов из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Заринска. По итогам двух этапов соревнования победителем cтал Дмитрий Кочетов, обвальщик бийского предприятия "Пятачок Плюс".
В соревнованиях на звание "Лучший по профессии" Дмитрий Кочетов принимал участие впервые. По итогам теоретического этапа обвальщик вошел в пятерку сильнейших, а после практического задания выбился в лидеры.
Любовь Байжуманова,
преподаватель "Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса":
Такой красивой и точной работы я не видела уже давно. Обвалка — это тяжелый труд, но как быстро и четко сработали сегодня конкурсанты — это действительно заслуживает уважения. Очень приятно, что среди одиннадцати участников я вижу троих учеников нашего учебного заведения. Это говорит о том, что молодые люди не зря выучились: они стали настоящими профессионалами своего дела.
Все участники краевого конкурса профессионального мастерства "Лучший обвальщик мяса" получат дипломы оргкомитета, а победители — денежные премии: за 1 место — 50 тыс рублей, 2 место — 40 тыс рублей, 3 место — 30 тыс рублей. Торжественное награждение состоится в августе.
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