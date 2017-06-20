Фотофакты. Кровь и мясо: на Алтае выбрали самого талантливого обвальщика

В соревнованиях на звание "Лучший по профессии" Дмитрий Кочетов принимал участие впервые. По итогам теоретического этапа обвальщик вошел в пятерку сильнейших, а после практического задания выбился в лидеры.

Такой красивой и точной работы я не видела уже давно. Обвалка — это тяжелый труд, но как быстро и четко сработали сегодня конкурсанты — это действительно заслуживает уважения. Очень приятно, что среди одиннадцати участников я вижу троих учеников нашего учебного заведения. Это говорит о том, что молодые люди не зря выучились: они стали настоящими профессионалами своего дела.