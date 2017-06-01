Фотофакты. Профессионально выпили: в Барнауле эксперты выбрали лучшие напитки

31 мая в Барнауле на базе "Алтайского государственного технического университета" прошла профессиональная дегустация напитков. Уже в третий раз ее проводят в рамках "АлтайФеста". В течении всего дня экспертам предстоит попробовать 43 различных образца (от лимонада до пива) и дать им оценку по специально разработанной шкале. Результаты будут известны уже сегодня. Победившие производители будут награждены 23 июня на площадке самого фестиваля.
Как сообщила Татьяна Зеленина, начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в этом году в конкурсе принимают участие 11 производителей, как крупных, так и мелких. Среди образцов есть два напитка, которые в рамках своих дипломных работ представили студенты кафедры бродильных производств и виноделия. Их эксперты тоже будут оценивать.
Татьяна Зеленина,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
Здесь представлено и классическое гостовское пиво и так называемое крафтовое. Это направление в последнее время в Алтайском крае получило активное развитие. Сегодня на суд жюри представлено много безалкогольных напитков, которые можно считать результатом нашего импортозамещения. Хотелось бы отметить, что наши предприятия работают успешно. По всем направлениям отмечается положительная динамика производства. В прошлом году в крае было произведено более 22 млн декалитров пива и более 11 млн декалитров безалкогольных напитков.
Напомним, фестиваль напитков "АлтайФест" проводится в Алтайском крае уже в пятый раз. Место встречи - туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье", расположенный в селе Новотырышкино Смоленского района. Традиционно в мероприятии принимают участие основные производители региона. В течении двух дней они проводят развлекательные программы и дегустации своей продукции.
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