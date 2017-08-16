Fresh и не только: какой будет импортозаместительная биржа "АлтайПродМаркет" в 2017 году

В Барнауле готовят к открытию "импортозаместительную" выставку "АлтайПродМаркет" .Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. "Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/ .Фото : altapress.ru. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.

Глава региона отметил: жители Алтайского края стали чаще посещать предприятия общественного питания, при чем не только по праздникам.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

В этой связи одной из особенностью "АлтайПродМаркета" в этом году будет акцент на супер свежие продукты питания. Когда несколько лет назад "Алтайский бройлер" вышел на рынок со своей охлажденной продукцией, потребители пережили настоящий шок, потому что оказались не готовы ее покупать. Все привыкли к замороженным продуктам. Потребовалось какое-то время, чтобы люди оценили "охлажденку". Для этого даже специально понижали цены, хотя во всем мире охлажденная продукция стоит дороже, чем замороженная.

По данным altapress.ru, еще одной "фишкой" биржи деловых контактов должна стать отдельная экспозиция предприятий, производящих оборудование для пищевого производства. Ожидается, что "АлтайПродМаркет" состоится в Барнауле в последнюю декаду октября. Место проведения пока не известно. Ранее мероприятие проходило в торгово-выставочном центре Plaza. В 2016 году второй этаж ТОЦ занял клуб "Магис Дети", поэтому для проведения выставки это пространство не рассматривается.

Биржа деловых контактов "АлтайПродмаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году, тогда она была преподнесена как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 74 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.