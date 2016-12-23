Германия будет пить бочкаревский квас

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Сразу пять медалей привезли представители завода с московской выставки продуктового изобилия.

С 6 по 10 февраля в Москве прошла международная выставка "Продэкспо" - одно из главных событий России в сфере производства и реализации продовольствия.

В 2017 году на выставке Алтайский край представляли 20 компаний, один из самых больших и ярких стендов был у компании "Бочкари". Впервые на общем стенде компании работали представители компаний-дистрибьюторов завода из разных уголков страны – Краснодара, Сургута, Новосибирска и Кузбасса.

Блестящий результат

Три "золота" и два "серебра" компании "Бочкари" за вкусные напитки – таков результат работы экспертной комиссии конкурса.

Медали.

Напитками – победителями стали:

Коктейль "Бронкс апельсин" - золотая медаль.

Квас нефильтрованный "Андреич домашний" - золотая медаль.

Газированный напиток "Тархун"- серебряная медаль.

Напитки из хмеля и солода принесли в копилку завода еще одну золотую и одну серебряную медали.

Вадим Смагин,

генеральный директор ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод":

Вадим Смагин. Дана правильная, я считаю, оценка, потому что все эти продукты натуральные и экологически чистые. В таком прекрасном регионе, как Алтайский край, по-другому даже и быть не может. Нам очень приятно, что сегодня мы представляем здесь, на международной выставке, не только свою продукцию, но и наш край. Я считаю, что мы его представили достойно, даже в виде тех наград, что получили.

Татьяна Ганина,

главный технолог ООО "Бочкарёвский пивоваренный завод":

Мы продолжили традицию того известного бармена, который в начале 20-х годов прошлого века, сделал для клиента "новый напиток прямо сейчас", впервые использовав в рецепте апельсин. Мы тоже готовим для своих клиентов вкусные натуральные напитки, такие которые им понравятся.

Блестящий результат.

На дегустацию в "Продэкспо" компания "Бочкари" привезла 20 тонн своей продукции: хмельные напитки, безалкогольные коктейли, лимонады, минеральные воды. Гостям стенда пришелся по вкусу домашний квас, который приготовлен по старинному рецепту.

Евгения Михайлова,

директор департамента продаж завода:

Немецкой делегации понравился наш квас, натуральный, живого брожения. Они очень заинтересовались, и мы обменялись контактами.

Полезный диалог

К слову, в этом году результативность диалога с потенциальными партнерами на стенде компании "Бочкари" стала еще выше: заводчане получили около трехсот целевых контактов, это почти в два раза больше, чем в минувшем 2016 году.

Компания "Бочкари" участвует в этом престижном международном форуме уже в третий раз. И каждый раз напитки завода получают высокие оценки экспертов и потребителей. Только в 2016 году безалкогольные коктейли, лимонады, минеральные воды попробовали жители 55 регионов страны. Напитки популярны в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Китае. В этом году компания планирует расширить географию поставок и наладить деловые отношения с новыми зарубежными партнёрами.

