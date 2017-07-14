Известный на Алтае фермер-молочник начал продавать "импортозаместительный" сыр Каччота

Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Фермер Владимир Никитченко начал продавать сыр Качотта .Фото : Олег Богданов. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова. Предприниматель из села Куяган и его мини-завод .Фото : Анна Зайкова.

Реализация сыра будет осуществляться на фермерских рынках и в специализированных магазинах. На полке его стоимость будет порядка 1 тыс рублей за килограмм. Каччота выпускается в двух вариантах: килограммовыми и двухкилограммовыми головками. Фермер полагает, что своих покупателей этот продукт найдет.

По словам Владимира Никитченко, сыр на его предприятии производится по итальянским технологиям и только из собственного сырья высшего сорта. С запуском фермы на мини-заводе отказались от приемки молока от сторонних сдатчиков. Сейчас дойное стадо у предпринимателя насчитывает 86 голов.

Владимир Никитченко,

руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Алтайском районе:

Для запуска производства сыра на полную мощность нам необходимо приобрести еще одну камеру созревания. На сегодняшний день с этим есть трудности. Получить кредит в банке стало очень проблематично. Но мы надеемся в ближайшее время решить этот вопрос.

Владимир Никитченко занимается переработкой молока в селе Куяган уже семь лет. До этого он восемь лет жил в Москве, где в последнее время руководил сетью китайских ресторанов. "Первые годы в Москве мне все нравилось. Затем от этого бешеного ритма я начал уставать. Мне больше нравится в шортах на крыльце посидеть, чем вечно куда-то спешить", — рассказал он altapress.ru в июле 2016 года. В Куягане Владимир оказался не случайно. Дом, в котором сейчас размещается его производство, когда-то принадлежал его отчиму. Он был построен в 1925 году.

На сегодняшний день Владимир Никитченко не единственный в крае предприниматель, развивающий молочные мини-заводы. По данным управления пищевой промышленности, аналогичные предприятия функционируют в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском, Смоленском, Рубцовском и другим районах края. Из них два были введены в эксплуатацию в прошлом году. Мощности мини-заводов по переработке молока составляют от 1 до 3 тонн в сутки.