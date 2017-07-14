Известный на Алтае фермер-молочник начал продавать "импортозаместительный" сыр Каччота

На прошлой неделе фермер из Алтайского района Владимир Никитченко, развивающий свой бизнес по переработке молока, начал продавать итальянский полумягкий сыр Качотта. Продукт выпускается в экологически чистом месте — селе Куяган. По словам Владимира Никитченко, в планах довести объемы производства до 1,5 тонн в месяц. Первые партии сыра уже отправлены в Барнаул и Новосибирск. Также планируется продавать в Кемеровской области.
Реализация сыра будет осуществляться на фермерских рынках и в специализированных магазинах. На полке его стоимость будет порядка 1 тыс рублей за килограмм. Каччота выпускается в двух вариантах: килограммовыми и двухкилограммовыми головками. Фермер полагает, что своих покупателей этот продукт найдет.
По словам Владимира Никитченко, сыр на его предприятии производится по итальянским технологиям и только из собственного сырья высшего сорта. С запуском фермы на мини-заводе отказались от приемки молока от сторонних сдатчиков. Сейчас дойное стадо у предпринимателя насчитывает 86 голов.
Владимир Никитченко,
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Алтайском районе:
Для запуска производства сыра на полную мощность нам необходимо приобрести еще одну камеру созревания. На сегодняшний день с этим есть трудности. Получить кредит в банке стало очень проблематично. Но мы надеемся в ближайшее время решить этот вопрос.
Владимир Никитченко занимается переработкой молока в селе Куяган уже семь лет. До этого он восемь лет жил в Москве, где в последнее время руководил сетью китайских ресторанов. "Первые годы в Москве мне все нравилось. Затем от этого бешеного ритма я начал уставать. Мне больше нравится в шортах на крыльце посидеть, чем вечно куда-то спешить", — рассказал он altapress.ru в июле 2016 года. В Куягане Владимир оказался не случайно. Дом, в котором сейчас размещается его производство, когда-то принадлежал его отчиму. Он был построен в 1925 году.
На сегодняшний день Владимир Никитченко не единственный в крае предприниматель, развивающий молочные мини-заводы. По данным управления пищевой промышленности, аналогичные предприятия функционируют в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском, Смоленском, Рубцовском и другим районах края. Из них два были введены в эксплуатацию в прошлом году. Мощности мини-заводов по переработке молока составляют от 1 до 3 тонн в сутки.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.