Известные на Алтае фермеры Траутвейны начинают собственный крупяной бизнес

По его словам, на производственной площадке все подготовлено для установки оборудования. На этой неделе должен начаться монтаж. Стоимость оборудования превышает 30 млн рублей. Общий же объем средств, вложенных в проект, инвестором оценивается в 75-80 млн рублей. Речь, в том числе, идет об обустройстве подъездных путей, покупки новых погрузчиков и тары.

Мощности будущего гречезавода составят 45 тонн готовой продукции в сутки. Планируется, что предприятие будет обеспечено собственным сырьем на 40-50%. Площади посевов гречихи в "Майском" составляют около 4,5 тыс га. Правда серьезно увеличивать клин фермер не планирует. Недостающий объем гречихи он намерен закупать со стороны. На сегодняшний день Косихинский район является одним из ведущих в регионе по выращиванию данной культуры.

Виктор Траутвейн,

директор сельхозпредприятия "Майское" Косихинского района:

Я всегда был сторонником разделения труда. Кто-то должен сеять и собирать урожай, кто-то его перерабатывать. Но рыночная ситуация последних лет заставила меня поменять свои взгляды. Сейчас я понимаю, что продать гречиху по хорошей цене в переработанном виде у меня больше шансов.

На первом этапе выпускать продукцию новый гречезавод в Косихе будет в таре 25 и 50 килограмм. Уже в следующем году Траутвейны намерены расширить свой крупяной бизнес и установить на этой же площадке линию по переработке овса.

Виктор Траутвейн,

директор сельхозпредприятия "Майское" Косихинского района:

Сейчас мы решаем вопрос по оборудованию современной котельной, которая будет работать на гречневой лузге. Она позволит обеспечить паром все производство, в том числе и линию по выпуску овсяных хлопьев.

С запуском нового производства собственники крупяного предприятия планируют дополнительно трудоустроить 18-20 человек.

Напомним, фермер Виктор Траутвейн и его сын Александр больше 20 лет занимаются сельхозпроизводством в Косихинском районе. Несколько лет назад в соседнем селе Полковниково они приобрели животноводческий комплекс им Титова, где провели серьезную реконструкцию. В декабре 2016 года здесь запустили новый скотный двор на 120 голов. В целом в развитие хозяйства Траутвейны вложили более 40 млн рублей.