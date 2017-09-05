Алтайские продукты

Известные на Алтае фермеры Траутвейны начинают собственный крупяной бизнес

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Сегодня, 07:18.
Экономика

Сельхозпредприятие "Майское", много лет занимающееся сельхозпроизводством в Косихинском районе, через месяц планирует запустить собственный гречезавод. Возведение перерабатывающего предприятия началось в мае 2017 года. Как сообщил altapress.ru руководитель хозяйства Виктор Траутвейн, строительные работы на объекте практически завершены.

Виктор Траутвейн.
Виктор Траутвейн. Фото : Олег Богданов.

По его словам, на производственной площадке все подготовлено для установки оборудования. На этой неделе должен начаться монтаж. Стоимость оборудования превышает 30 млн рублей. Общий же объем средств, вложенных в проект, инвестором оценивается в 75-80 млн рублей. Речь, в том числе, идет об обустройстве подъездных путей, покупки новых погрузчиков и тары. 

Мощности будущего гречезавода составят 45 тонн готовой продукции в сутки. Планируется, что предприятие будет обеспечено собственным сырьем на 40-50%. Площади посевов гречихи в "Майском" составляют около 4,5 тыс га. Правда серьезно увеличивать клин фермер не планирует. Недостающий объем гречихи он намерен закупать со стороны. На сегодняшний день Косихинский район является одним из ведущих в регионе по выращиванию данной культуры. 

Гречиха.
Гречиха.

Виктор Траутвейн,
директор сельхозпредприятия "Майское" Косихинского района: 

Я всегда был сторонником разделения труда. Кто-то должен сеять и собирать урожай, кто-то его перерабатывать. Но рыночная ситуация последних лет заставила меня поменять свои взгляды. Сейчас я понимаю, что продать гречиху по хорошей цене в переработанном виде у меня больше шансов.

На первом этапе выпускать продукцию новый гречезавод в Косихе будет в таре 25 и 50 килограмм. Уже в следующем году Траутвейны намерены расширить свой крупяной бизнес и установить на этой же площадке линию по переработке овса.

Виктор Траутвейн,
директор сельхозпредприятия "Майское" Косихинского района: 

Сейчас мы решаем вопрос по оборудованию современной котельной, которая будет работать на гречневой лузге. Она позволит обеспечить паром все производство, в том числе и линию по выпуску овсяных хлопьев.

Лузга гречихи.
Лузга гречихи

С запуском нового производства собственники крупяного предприятия планируют дополнительно трудоустроить 18-20 человек. 

Напомним, фермер Виктор Траутвейн и его сын Александр больше 20 лет занимаются сельхозпроизводством в Косихинском районе. Несколько лет назад в соседнем селе Полковниково они приобрели животноводческий комплекс им Титова, где провели серьезную реконструкцию. В декабре 2016 года здесь запустили новый скотный двор на 120 голов. В целом в развитие хозяйства Траутвейны вложили более 40 млн рублей. 

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