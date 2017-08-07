Известное на Алтае предприятие детского питания выпустило еще больше йогуртов

Второе место по популярности занял бифилин. Производство этого продукта с добавление сахара увеличилось по сравнению с показателями прошлого года на 37,7%, а несладкого - на 33,1%. Замыкает тройку лидеров молочных продуктов – творожок, с прибавкой в 36%. Ранее руководитель предприятия сообщала altapress.ru, что рост производства по всем линейкам ожидается в пределах 10-15%.

Антонида Устинова,

директор молочного завода "Модест":

Линейка производимых продуктов достаточно широкая: начиная от адаптированных смесей для вскармливания детей с рождения, продуктов прикорма от шести-, восьмимесячного возраста до продукции для детей дошкольного и школьного возраста. На протяжении последних пяти лет у нас идет процесс модернизации, на который уже потрачено около 100 млн рублей. На сегодняшний день мы перерабатываем 12 тонн молока в сутки и выпускаем около 10 тонн готовой продукции. По сравнению с 2013 годом объем выпуска продукции увеличился на треть.

В нынешнем году увеличение объемов производство произошло и по другим продуктам детского питания. Так, за полгода почти вполовину увеличился выпуск мясных изделий для детей. Лидером этого направления стал "Рубцовский мясокомбинат", рост производство у которого превысило 60%.