Известное на Алтае предприятие детского питания выпустило еще больше йогуртов

Барнаульский завод "Модест", специализирующийся на выпуске детского питания на молочной основе, существенно увеличил выпуск продукции. Так, за шесть месяцев объемы производства йогурта с добавлением сахара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составили 51,3%, несладкого – 48,3%.
Второе место по популярности занял бифилин. Производство этого продукта с добавление сахара увеличилось по сравнению с показателями прошлого года на 37,7%, а несладкого - на 33,1%. Замыкает тройку лидеров молочных продуктов – творожок, с прибавкой в 36%. Ранее руководитель предприятия сообщала altapress.ru, что рост производства по всем линейкам ожидается в пределах 10-15%.
Антонида Устинова,
директор молочного завода "Модест":
Линейка производимых продуктов достаточно широкая: начиная от адаптированных смесей для вскармливания детей с рождения, продуктов прикорма от шести-, восьмимесячного возраста до продукции для детей дошкольного и школьного возраста. На протяжении последних пяти лет у нас идет процесс модернизации, на который уже потрачено около 100 млн рублей. На сегодняшний день мы перерабатываем 12 тонн молока в сутки и выпускаем около 10 тонн готовой продукции. По сравнению с 2013 годом объем выпуска продукции увеличился на треть.
В нынешнем году увеличение объемов производство произошло и по другим продуктам детского питания. Так, за полгода почти вполовину увеличился выпуск мясных изделий для детей. Лидером этого направления стал "Рубцовский мясокомбинат", рост производство у которого превысило 60%.
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