Как на Алтае развиваются сельхозкооперативы

Более 80 компаний — производителей продуктов питания в этом году примут участие в "АлтайПродМаркете" (биржа откроется 31 октября). Впервые за время проведения биржи здесь будут представлены и сельскохозяйственные кооперативы. Они покажут свою лучшую продукцию: свежайшее молоко и сыры, высококачественное мясо, в том числе и мраморную говядину, овощи и натуральные пюре. Развитию кооперации на Алтае уделяется особое внимание. В нынешнем году наш регион вошел в число пяти пилотных территорий, в которых совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) вырабатываются эффективные меры поддержки этой формы взаимодействия.
Восстанавливают завод
Для сельхозкооператива "Чарышагропродукт", образованного несколько лет назад, нынешний год может стать прорывным. Мало того что здесь намерены почти в три раза увеличить объемы собираемого у сдатчиков молока (с 470 тонн до 1478 тонн в год), так еще и планируют провести модернизацию на "Чарышском маслосырзаводе".
Максим Кочев, председатель "Чарышагропродукта", рассказывает: качество молока в кооперативе уже давно находится на приемлемом уровне. Современное оборудование позволяет охлаждать молоко. Собственным автотранспортом кооператив быстро доставляет продукт заказчику. Это большой плюс в работе молочного кооператива.
Но и на этом "Чарышагропродукт" останавливаться не собирается: в нынешнем году планируется завершить реконструкцию своего молокоприемного пункта и открыть переработку с выпуском сыров и сливочного масла.
А на "АлтайПродМаркете" кооператив представит собственные колбасы.
Качество важнее
По пути улучшения качества собираемого молока идет и другой алтайский кооператив — "Восход" в Топчихинском районе. Его руководитель Олег Махнаков объясняет: пусть объем сырья здесь меньше, чем, например, в другом кооперативе — "Колос" из Тальменского района, зато качество лучше. Связано это с большим количеством фермерских хозяйств, которые являются сдатчиками "Восхода". В целом, по его оценке, количество сдатчиков в обоих молочных кооперативах в ближайшие годы будет прирастать примерно на 10–20% в год.
Что касается кооперационной переработки — завода "Зимари" в Калманском районе, то его расширение тоже планируется, правда при условии увеличения поступаемого сырья.
В настоящий момент предприятие может перерабатывать до 60 тонн молока в сутки.
К слову, продукция завода "Зимари" известна далеко за пределами Алтайского края.
Предприятия выпускает отменные мягкие сыры, несколько вариантов сырной "косички" и свой фирменный гриль-сыр для жарки. Все это разнообразие и будет представлено на бирже деловых контактов.
Разделывают на стейки
Для сельскохозяйственного кооператива "Дружба" нынешний год тоже стал знаковым. В Целинном районе совместными усилиями более десятка предприятий, вошедших в него, был запущен современный убойный цех. Объект этот для региона уникальный: впервые на территории края начали осуществлять заделку, первичную переработку и фасовку говядины по самым современным технологиям. По словам Антона Риммера, председателя кооператива "Дружба", все манипуляции происходят при четком соблюдении температурных режимов в убойном отделении, камерах хранения и в цехе разделки. Это особенно важно на подобных объектах.
Готовую продукцию кооператив "Дружба" отправляет в основном в заведения общепита. В Барнауле алтайские стейки приобретают такие рестораны, как "Ползунов", "Бочкари", Cafe de Lafe и другие. Также эта продукция поставляется в Белокуриху. Как сообщил Антон Риммер, отгрузки осуществляются и за пределы региона.
Познакомиться с продукцией кооператива "Дружба" смогут и посетители "АлтайПродМаркета".
На выставке будет представлена говядина для плова, говядина на косточке для наваристого бульона, а также мраморное мясо в виде стейков. Также кооператив представит вкуснейшие копчености и колбасы, произведенные из собственного сырья.
С поддержкой корпорации
Надо признать, что эффективную работу сельхозкооперации в Алтайском крае не раз называли эталонной. Не исключено, что положительных примеров в ближайшие годы станет еще больше. Дело в том, что наряду с такими регионами, как республики Татарстан и Саха (Якутия), Липецкая область и Пермский край, Алтай стал пилотным по поддержке кооперации. Проект реализуется совместно с Федеральной корпорацией МСП. Уже известно, что в качестве форм поддержки могут быть созданы специализированные консультационные центры по кооперации, начнут проводиться обучающие семинары.
"У нас есть целый ряд территорий, отдаленных в первую очередь, предгорных, где эта тема просто вопиющая, — сообщил губернатор региона Александр Карлин. — Чарышский район — одна из территорий, в которой давным-давно нужно было это сделать. Сельхозкооперативы должны использовать продукцию, производимую в первую очередь в личных подсобных хозяйствах. Чтобы эта продукция не утрачивалась или не использовалась неэффективно. Чтобы молоком поросят не выкармливали, чтобы продукцию правильно перерабатывали и делали продукты питания. Чтобы к нам по осени грузовики не приезжали с сопредельных территорий и не вывозили мясо из личных подсобных хозяйств, чтоб был налажен регулярный закуп этой продукции у крестьян".
В плане развития кооперации в Алтайском крае уже обозначены определенные индикаторы. Как сообщил Николай Халин, заместитель министра сельского хозяйства края, Алтаю придется выполнить задание федерального Минсельхоза: создать семь работающих кооперативов, вместе с ними и новые рабочие места, а также обеспечить прирост заготавливаемой продукции не менее 10% в год. По мнению экспертов, эти задачи для нашего региона вполне выполнимы.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.