Алтайские продукты

Как на Алтае развиваются сельхозкооперативы

Сегодня, 13:03.
Жизнь

Более 80 компаний — производителей продуктов питания в этом году примут участие в "АлтайПродМаркете" (биржа откроется 31 октября). Впервые за время проведения биржи здесь будут представлены и сельскохозяйственные кооперативы. Они покажут свою лучшую продукцию: свежайшее молоко и сыры, высококачественное мясо, в том числе и мраморную говядину, овощи и натуральные пюре. Развитию кооперации на Алтае уделяется особое внимание. В нынешнем году наш регион вошел в число пяти пилотных территорий, в которых совместно с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) вырабатываются эффективные меры поддержки этой формы взаимодействия.

На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари". Фото : Олег Богданов.

Восстанавливают завод

Для сельхозкооператива "Чарыш­агропродукт", образованного несколько лет назад, нынешний год может стать прорывным. Мало того что здесь намерены почти в три раза увеличить объемы собираемого у сдатчиков молока (с 470 тонн до 1478 тонн в год), так еще и планируют провести модернизацию на "Чарышском маслосырзаводе".

Максим Кочев, председатель "Чарышагропродукта", рассказывает: качество молока в кооперативе уже давно находится на приемлемом уровне. Современное оборудование позволяет охлаждать молоко. Собственным автотранспортом кооператив быстро доставляет продукт заказчику. Это большой плюс в работе молочного кооператива.

Но и на этом "Чарышагропродукт" останавливаться не собирается: в нынешнем году планируется завершить реконструкцию своего молокоприемного пункта и открыть переработку с выпуском сыров и сливочного масла.

А на "Алтай­ПродМаркете" кооператив представит собственные колбасы.

Качество важнее

По пути улучшения качества собираемого молока идет и другой алтайский кооператив — "Восход" в Топчихинском районе. Его руководитель Олег Махнаков объясняет: пусть объем сырья здесь меньше, чем, например, в другом кооперативе — "Колос" из Тальменского района, зато качество лучше. Связано это с большим количеством фермерских хозяйств, которые являются сдатчиками "Восхода". В целом, по его оценке, количество сдатчиков в обоих молочных кооперативах в ближайшие годы будет прирастать примерно на 10–20% в год.

Что касается кооперационной переработки — завода "Зимари" в Калманском районе, то его расширение тоже планируется, правда при условии увеличения поступаемого сырья.

В настоящий момент предприятие может перерабатывать до 60 тонн молока в сутки.

К слову, продукция завода "Зимари" известна далеко за пределами Алтайского края.

Предприятия выпускает отменные мягкие сыры, несколько вариантов сырной "косички" и свой фирменный гриль-сыр для жарки. Все это разнообразие и будет представлено на бирже деловых контактов.

На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".

Разделывают на стейки

Для сельскохозяйственного кооператива "Дружба" нынешний год тоже стал знаковым. В Целинном районе совместными усилиями более десятка предприятий, вошедших в него, был запущен современный убойный цех. Объект этот для региона уникальный: впервые на территории края начали осуществлять заделку, первичную переработку и фасовку говядины по самым современным технологиям. По словам Антона Риммера, председателя кооператива "Дружба", все манипуляции происходят при четком соблюдении температурных режимов в убойном отделении, камерах хранения и в цехе разделки. Это особенно важно на подобных объектах.

Готовую продукцию кооператив "Дружба" отправляет в основном в заведения общепита. В Барнауле алтайские стейки приобретают такие рестораны, как "Ползунов", "Бочкари", Cafe de Lafe и другие. Также эта продукция поставляется в Белокуриху. Как сообщил Антон Риммер, отгрузки осуществляются и за пределы региона.

Познакомиться с продукцией кооператива "Дружба" смогут и посетители "АлтайПродМаркета".

На выставке будет представлена говядина для плова, говядина на косточке для наваристого бульона, а также мраморное мясо в виде стейков. Также кооператив представит вкуснейшие копчености и колбасы, произведенные из собственного сырья.

На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На производстве кооператива "Дружба".
На заводе "Зимари".
На заводе "Зимари".

С поддержкой корпорации

Надо признать, что эффективную работу сельхозкооперации в Алтайском крае не раз называли эталонной. Не исключено, что положительных примеров в ближайшие годы станет еще больше. Дело в том, что наряду с такими регионами, как республики Татарстан и Саха (Якутия), Липецкая область и Пермский край, Алтай стал пилотным по поддержке кооперации. Проект реализуется совместно с Федеральной корпорацией МСП. Уже известно, что в качестве форм поддержки могут быть созданы специализированные консультационные центры по кооперации, начнут проводиться обучающие семинары.

"У нас есть целый ряд территорий, отдаленных в первую очередь, предгорных, где эта тема просто вопиющая, — сообщил губернатор региона Александр Карлин. — Чарышский район — одна из территорий, в которой давным-давно нужно было это сделать. Сельхозкооперативы должны использовать продукцию, производимую в первую очередь в личных подсобных хозяйствах. Чтобы эта продукция не утрачивалась или не использовалась неэффективно. Чтобы молоком поросят не выкармливали, чтобы продукцию правильно перерабатывали и делали продукты питания. Чтобы к нам по осени грузовики не приезжали с сопредельных территорий и не вывозили мясо из личных подсобных хозяйств, чтоб был налажен регулярный закуп этой продукции у крестьян".

В плане развития кооперации в Алтайском крае уже обозначены определенные индикаторы. Как сообщил Николай Халин, заместитель министра сельского хозяйства края, Алтаю придется выполнить задание федерального Минсельхоза: создать семь работающих кооперативов, вместе с ними и новые рабочие места, а также обеспечить прирост заготавливаемой продукции не менее 10% в год. По мнению экспертов, эти задачи для нашего региона вполне выполнимы.

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