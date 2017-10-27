Как на Алтае развиваются сельхозкооперативы

Восстанавливают завод

Для сельхозкооператива "Чарыш­агропродукт", образованного несколько лет назад, нынешний год может стать прорывным. Мало того что здесь намерены почти в три раза увеличить объемы собираемого у сдатчиков молока (с 470 тонн до 1478 тонн в год), так еще и планируют провести модернизацию на "Чарышском маслосырзаводе".

Максим Кочев, председатель "Чарышагропродукта", рассказывает: качество молока в кооперативе уже давно находится на приемлемом уровне. Современное оборудование позволяет охлаждать молоко. Собственным автотранспортом кооператив быстро доставляет продукт заказчику. Это большой плюс в работе молочного кооператива.

Но и на этом "Чарышагропродукт" останавливаться не собирается: в нынешнем году планируется завершить реконструкцию своего молокоприемного пункта и открыть переработку с выпуском сыров и сливочного масла.

А на "Алтай­ПродМаркете" кооператив представит собственные колбасы.

Качество важнее

По пути улучшения качества собираемого молока идет и другой алтайский кооператив — "Восход" в Топчихинском районе. Его руководитель Олег Махнаков объясняет: пусть объем сырья здесь меньше, чем, например, в другом кооперативе — "Колос" из Тальменского района, зато качество лучше. Связано это с большим количеством фермерских хозяйств, которые являются сдатчиками "Восхода". В целом, по его оценке, количество сдатчиков в обоих молочных кооперативах в ближайшие годы будет прирастать примерно на 10–20% в год.

Что касается кооперационной переработки — завода "Зимари" в Калманском районе, то его расширение тоже планируется, правда при условии увеличения поступаемого сырья.

В настоящий момент предприятие может перерабатывать до 60 тонн молока в сутки.

К слову, продукция завода "Зимари" известна далеко за пределами Алтайского края.

Предприятия выпускает отменные мягкие сыры, несколько вариантов сырной "косички" и свой фирменный гриль-сыр для жарки. Все это разнообразие и будет представлено на бирже деловых контактов.

Разделывают на стейки

Для сельскохозяйственного кооператива "Дружба" нынешний год тоже стал знаковым. В Целинном районе совместными усилиями более десятка предприятий, вошедших в него, был запущен современный убойный цех. Объект этот для региона уникальный: впервые на территории края начали осуществлять заделку, первичную переработку и фасовку говядины по самым современным технологиям. По словам Антона Риммера, председателя кооператива "Дружба", все манипуляции происходят при четком соблюдении температурных режимов в убойном отделении, камерах хранения и в цехе разделки. Это особенно важно на подобных объектах.

Готовую продукцию кооператив "Дружба" отправляет в основном в заведения общепита. В Барнауле алтайские стейки приобретают такие рестораны, как "Ползунов", "Бочкари", Cafe de Lafe и другие. Также эта продукция поставляется в Белокуриху. Как сообщил Антон Риммер, отгрузки осуществляются и за пределы региона.

Познакомиться с продукцией кооператива "Дружба" смогут и посетители "АлтайПродМаркета".

На выставке будет представлена говядина для плова, говядина на косточке для наваристого бульона, а также мраморное мясо в виде стейков. Также кооператив представит вкуснейшие копчености и колбасы, произведенные из собственного сырья.

С поддержкой корпорации

Надо признать, что эффективную работу сельхозкооперации в Алтайском крае не раз называли эталонной. Не исключено, что положительных примеров в ближайшие годы станет еще больше. Дело в том, что наряду с такими регионами, как республики Татарстан и Саха (Якутия), Липецкая область и Пермский край, Алтай стал пилотным по поддержке кооперации. Проект реализуется совместно с Федеральной корпорацией МСП. Уже известно, что в качестве форм поддержки могут быть созданы специализированные консультационные центры по кооперации, начнут проводиться обучающие семинары.

"У нас есть целый ряд территорий, отдаленных в первую очередь, предгорных, где эта тема просто вопиющая, — сообщил губернатор региона Александр Карлин. — Чарышский район — одна из территорий, в которой давным-давно нужно было это сделать. Сельхозкооперативы должны использовать продукцию, производимую в первую очередь в личных подсобных хозяйствах. Чтобы эта продукция не утрачивалась или не использовалась неэффективно. Чтобы молоком поросят не выкармливали, чтобы продукцию правильно перерабатывали и делали продукты питания. Чтобы к нам по осени грузовики не приезжали с сопредельных территорий и не вывозили мясо из личных подсобных хозяйств, чтоб был налажен регулярный закуп этой продукции у крестьян".

В плане развития кооперации в Алтайском крае уже обозначены определенные индикаторы. Как сообщил Николай Халин, заместитель министра сельского хозяйства края, Алтаю придется выполнить задание федерального Минсельхоза: создать семь работающих кооперативов, вместе с ними и новые рабочие места, а также обеспечить прирост заготавливаемой продукции не менее 10% в год. По мнению экспертов, эти задачи для нашего региона вполне выполнимы.