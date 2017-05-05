Фотофакт. На Алтае начали производить шоколад с необычной добавкой

Как сообщает производитель, шоколад не вступает во взаимодействие с пантогематогеном, сохраняя все заложенные природой биологически активные компоненты добавки. Ее выпускают на маральнике "Никольское", который входит в один со "Спектр-Бальзамом" холдинг.

Напомним, это не первая попытка выпускать на Алтае необычное лакомство. В прошлом году компания La Вишня Chocolaterie начала делать шоколадные плитки вручную. Особенностью продукта стали добавки алтайских ягод: клюквы, смородины, вишни и клубники.

Руководитель предприятия Нелли Путилина рассказала, что какао-бобы растут только в Африке, Азии и Латинской Америке. Поэтому хороший шоколад можно производить не только в Бельгии или Швейцарии, но и в любой другой точке мира - в том числе, в Алтайском крае.