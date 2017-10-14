На Алтае после простоя запустили один из старейших маслосырзаводов

"Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции. Фото : Олег Богданов, altapress.ru. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов. "Алтайский маслосырзавод" запустили после реконструкции . Фото : Олег Богданов.

Как рассказала altapress.ru Ольга Воронкова, генеральный директор "Алтайского маслосыродельного завода", работы по восстановлению предприятия начались в октябре 2016 года, а в январе 2017-того здесь уже прошла первая варка сыра "Советский".

На заводе полностью переоборудовали приемно-аппаратный цех, оснастили лабораторию, провели капитальный ремонт всех производственных помещений и автоматизацию технологических процессов. Кроме того, завод начал выпускать плавленые сыры, для этого была приобретена новая линия. В общей сложности на реконструкцию потратили более 50 млн рублей, 33 млн из которых — кредитные. Партнером предприятия выступил "АлтайБизнесБанк". По словам Ольги Воронковой, 30% заемных средств завод уже отработал. Полностью окупить все сделанные вложения планируется в ближайшие три года.

Помимо привычных для себя сыров таких сортов как "Советский", "Швейцарский", "Алтайский", предприятие выпускает совершенно новые — "Нуар", "Хофманн", "Крымский", "Пармезан Алтайский", а также сыр для пиццы "Фрибург". В небольших количествах завод производит и импортозаместительную линейку мягких сыров — итальянский сорт Скаморца и испанский Пикантино. Но спрос на него в Алтайском крае невысокий.

Как сообщила Ольга Воронкова, 98% продукции "Алтайского маслосыродельного завода" уходит в Москву и Санкт-Петербург. В Алтайском крае предприятие работает с одной компанией из Бийска и Новым рынком Барнаула. В торговые сети региона продукция завода пока не поставляется. При этом предприятие из Алтайского района, как и многие его коллеги, сталкивается с проблемой реализации продукции. На сегодняшний день на складах завода скопилось 100 тонн не проданной продукции.

Ольга Воронкова,

генеральный директор "Алтайского маслосыродельного завода":

Оптовая цена на наши сыры на сегодняшний день составляет 360 рублей за килограмм. Я считаю, что это вполне приемлемый уровень для такой продукции. Почему с нами не хотят работать торговые сети, это скорее вопрос к ним. Свои предложения мы разослали всем.

Несмотря на некоторые сложности, на "Алтайском маслосыродельном заводе" задумываются об увеличении объемов принимаемого сырья. В тестовом режиме предприятие перерабатывало 20 тонн молока в сутки при плановой мощности в 80 тонн. На сегодняшний момент подавляющая часть сырья (в основном высшего сорта) на завод поступает из Республики Алтай. В планах — расширить географию закупок молока и в крае. Этим летом завод уже работал с поставщиками из Петропавловского и Усть-Калманского районов. Сейчас руководство прорабатывает вопрос заключения долгосрочных соглашений с животноводческими предприятиями этой зоны.