В алтайских горах впервые прошел гастрономический фестиваль с "честной" едой

В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин. В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.

Как сообщил Константин Михеев, руководитель комплекса "Алтайское холмогорье", подобный гастрономический праздник на этой площадке проводится впервые. Ранее здесь организовывались фестивали для любителей чаев с целебными травами. В нынешнем году было решено расширить формат мероприятия и пригласить рестораторов. Так, участниками "Ах Феста" стали ресторан "Типография" из Горно-Алтайска, барнаульская "Горная аптека" и московское заведение LavkaLavka.

В течении всего дня на разных площадках они проводили мастер-классы по приготовлению различных блюд и напитков из натуральных ингредиентов. "Фишкой" фестиваля стал молочный ягненок, пожаренный на открытом огне. По словам Юлии Фоминых, директора и шеф-повара ресторана "Типография", на приготовление ушло более трех часов. Кроме соли и специй в блюдо больше ничего не добавлялось. Несмотря на ливень попробовать ягненка выстроилась целая очередь.

Завершился фестиваль гала-ужином от московского шеф-повара Дмитрия Савкина. Он приготовил террин из марала, глазурованный соусом жюс из обожженных костей с добавлением вытяжки из плодов лимонника с булочкой-бриошь, алтайский хариус со свекольной полбой и медовик из кедровой муки и дикого меда со сметанным кремом.