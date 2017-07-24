В алтайских горах впервые прошел гастрономический фестиваль с "честной" едой

22 июня на территории парка "Алтайское холмогорье" в селе Алтайское прошел гастрономический фестиваль "Ах Фест". Организаторы позиционируют его как мероприятие, продвигающее принципы "честной" еды (Slow food). Несмотря на то, что вход на туристический объект был платным - 150 рублей со взрослого человека, посмотреть, как готовятся различные блюда и попробовать их, собралось несколько тысяч человек.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль .Фото : Дмитрий Лямзин.
Как сообщил Константин Михеев, руководитель комплекса "Алтайское холмогорье", подобный гастрономический праздник на этой площадке проводится впервые. Ранее здесь организовывались фестивали для любителей чаев с целебными травами. В нынешнем году было решено расширить формат мероприятия и пригласить рестораторов. Так, участниками "Ах Феста" стали ресторан "Типография" из Горно-Алтайска, барнаульская "Горная аптека" и московское заведение LavkaLavka.
В "Алтайском холмогорье" впервые прошел гастрономический фестиваль
В течении всего дня на разных площадках они проводили мастер-классы по приготовлению различных блюд и напитков из натуральных ингредиентов. "Фишкой" фестиваля стал молочный ягненок, пожаренный на открытом огне. По словам Юлии Фоминых, директора и шеф-повара ресторана "Типография", на приготовление ушло более трех часов. Кроме соли и специй в блюдо больше ничего не добавлялось. Несмотря на ливень попробовать ягненка выстроилась целая очередь.
Завершился фестиваль гала-ужином от московского шеф-повара Дмитрия Савкина. Он приготовил террин из марала, глазурованный соусом жюс из обожженных костей с добавлением вытяжки из плодов лимонника с булочкой-бриошь, алтайский хариус со свекольной полбой и медовик из кедровой муки и дикого меда со сметанным кремом.
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