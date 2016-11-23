На Алтае в несколько раз возросло производство высокорентабельной сельхозкультуры

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Около 55 тыс тонн сои в этом году собрали алтайские сельсхозпроизводители, что почти в пять раз больше по сравнению с показателем 2012 года. Об этом сообщает Главное управление сельского хозяйства региона.

Такой всплеск интереса к культуре объясняется ее востребованностью со стороны перерабатывающих предприятий и, как следствие, высокой стоимостью. В ноябре этого года средняя цена на соевые бобы в крае оставляла 26,8 тыс рублей, это на 5% больше, чем месяцем ранее, и на 20% — чем в ноябре 2015 года.

В этом году соя в Алтайском крае занимала около 31 тыс. гектаров, в прошлом — 25 тыс га, пять лет назад – 12 тыс. га. Надо отметить, что с нынешнего года в регионе начали выращивать так называемую высокопротеиновую сою, предназначенную для переработки на маслоэкстракционных заводах. Ранее из алтайской сои делали только корма для сельхозживотных.

Эксперимент по выращиванию сортов высокопротеиновой сои из Канада и Белоруссии проходил в Мамонтовском и Смоленском района. В общей сложности этой культурой было засеяно 2 тыс га пашни. На проведение агрономических опытов компания "Юг Сибири", занимающаяся переработкой сои в нашем регионе, выделила почти 100 млн рублей.

Агрономический семинар компании "Юг Сибири" в Смоленском районе

Как показали полевые исследования, проведенные в сентябре этого года, качественные показатели у выращенной сои оказались достаточно высокими. Так, содержание белка в продукции канадской селекции составили более 44%. Для сравнения: содержание белка в сое алтайского сорта "Алтом" на полях в Смоленском районе составило лишь 35%.