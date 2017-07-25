На Алтае впервые пройдет автопробег в поддержку отечественной "молочки"

С 7 по 10 августа на Алтае состоится автопробег "Дорога молоку!". В 2012 году его организовало информационное агентство The DairyNews, специализирующиеся на новостях молочного рынка. В 2015 году участники пробега выехали за пределы европейской части страны и посетили регионы Урала. В нынешнем году их поездка будет еще масштабнее. Помимо Алтайского края за три дня они побывают в Новосибирской области и Республике Алтай.
Ожидается, что к участникам автопробега присоединится колонна нашего региона. В нее войдут автомобили таких предприятий как "Рикон", "Алтайская буренка", "Столица молока", "Усть-Калманского маслосырзавода". Активное участие в проекте принимает "Международный колледж сыроделия". В общей сложности участниками акции станут 9 местных компаний.
Более 100 участников молочного рынка посетят ведущие предприятия отрасли: агрофирму "Урожай", "Барнаульский молочный комбинат", "Рубцовский молочный завод", "Каменский маслосыркомбинат" и другие. На 8 августа в Барнауле запланировано совещание молочников с представителями алтайского минсельхоза.
Напомним, автопробег "Дорогу Молоку!" приобрел статус общероссийского движения в поддержку отечественной молочной отрасли. Организаторы преодолевают на автомобилях сотни тысяч километров для решения трех ключевых задач: популяризации молока и молочной продукции, обмена профессиональным опытом и объединения участников отрасли.
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