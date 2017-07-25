На Алтае впервые пройдет автопробег в поддержку отечественной "молочки"

На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/. На Алтае впервые пройдет автопробег "Дорогу молоку" .Фото : http://www.dairynews.ru/.

Ожидается, что к участникам автопробега присоединится колонна нашего региона. В нее войдут автомобили таких предприятий как "Рикон", "Алтайская буренка", "Столица молока", "Усть-Калманского маслосырзавода". Активное участие в проекте принимает "Международный колледж сыроделия". В общей сложности участниками акции станут 9 местных компаний.

Более 100 участников молочного рынка посетят ведущие предприятия отрасли: агрофирму "Урожай", "Барнаульский молочный комбинат", "Рубцовский молочный завод", "Каменский маслосыркомбинат" и другие. На 8 августа в Барнауле запланировано совещание молочников с представителями алтайского минсельхоза.

Напомним, автопробег "Дорогу Молоку!" приобрел статус общероссийского движения в поддержку отечественной молочной отрасли. Организаторы преодолевают на автомобилях сотни тысяч километров для решения трех ключевых задач: популяризации молока и молочной продукции, обмена профессиональным опытом и объединения участников отрасли.