Хлеб со льном, десерт с семечкой и оздоровленный картофель: уникальные разработки научных институтов Алтая

Второй раз участниками биржи деловых контактов помимо компаний—производителей продуктов питания будут и научные учреждения. "Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий", объединивший пять НИИ Алтайского края и Республики Алтай, алтайский политех и классический университет представят свои разработки для сельского хозяйства и пищевой промышленности. Посетители выставки смогут увидеть и попробовать полезные хлеба и десерты, необычные сыры, полезные добавки из пантов маралов, новые сорта картофеля и многое другое. Но обо всем по порядку.
Институт биотехнологии, пищевой и химической инженерии, работающий при Алтайском государственном техническом университете, на "АлтайПродМаркете" уже не новичок. В 2015 году специалисты института уже презентовали свои разработки, и интерес к ним был большой. В этом году "Инбиохим" представит более 20 своих продуктов, почти все они предназначены для функционального питания и произведены из местного сырья. Взять хотя бы сыры из козьего молока, обогащенные пробиотиком и содержащие вытяжки из пантов марала. Продукт этот уникален, содержит массу витаминов и микроэлементов, гипоаллергенен и является отличным антиоксидантом. Не говоря уже о том, что такой сыр прекрасен на вкус.
"Инбиотеху" есть еще чем удивить: в этом году институт представит вторые блюда. Речь идет о котлетах, сочетающих животные и растительные ингредиенты. Привычный всем хозяйкам мясной продукт ученые политеха обогатили амарантовой и конопляной мукой.
Много разработок у института и для хлебопечения. Специалисты "Инбиотеха" на "АлтайПродМаркете" представят полезные хлеба с добавлением жимолости, черемухи, брусники и пряностей, а также выпечку с семенами льна и овсом. Ждут посетителей выставки и необычные десерты — морковный мармелад и мороженое с добавлением ядер подсолнечника. "Впечатление от участия в прошлом “АлтайПродМаркете” у нас остались только положительные, — рассказала Лариса Мелешкина, руководитель “Испытательного центра пищевых продуктов и сырья”. — Надеюсь, что в этом году интерес к нашим разработкам будет не меньше".
По словам Александра Мирошниченко, заместителя проректора по научному и инновационному развитию Алтайского госуниверситета, их специалисты тоже подготовили ряд современных разработок. Так, АлтГУ презентует современные препараты и пробиотики для животноводства, биоконсерванты для кормов и посадочный материал. В частности, новые сорта картофеля, оздоровленные с помощью применения биотехнологий.
"Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий" тоже готовит обширную экспозицию. Каждый из институтов, входящих в него, представит свое направление. НИИ сельского хозяйства покажет современные сорта сельхозкультур, которые могут заинтересовать мукомолов, НИИ сыроделия — свои сыры и закваски, НИИ садоводства — образцы плодово-ягодных культур и сделанные из их урожая соки и пюре.
Есть чем удивить и ученым, занимающимся вопросами пантового мараловодства. Так, в стенах института разработана технология фрагментации этого сырья с получением растворимых концентратов. Из них специалисты федерального центра производят полезные пищевые добавки, которые в небольших количествах можно добавлять в пищу без последующей термообработки, а также напитки. Организму от этого будет только плюс.
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