Сколько пить и когда есть: развеиваем мифы о молоке и "молочке"

Денис Фуголь.

— Одними из главных веществ в составе молока по праву считаются молочные белки, в которых содержатся незаменимые для человека аминокислоты. Без этих кислот жизнь человека невозможна. Особенное значение имеют лизин и метионин, которые являются ростовыми аминокислотами. Молочные белки по сравнению с мясными лучше усваиваются благодаря более быстрому перевариванию пищи.

Молоко и молочные продукты являются источником солей кальция, который необходим организму человека для поддержания в здоровом состоянии костной системы и нормализации обменных процессов в организме. Кроме кальция в молоке содержатся йод, калий, фосфор.

При этом я бы хотел развенчать один миф: молоко не единственный источник кальция, как принято считать. Этот микроэлемент можно получить, употребляя мясо, рыбу, овощи. Прекрасным источником кальция также являются качественные алтайские крупы. Главное, чтобы при этом в организме был другой компонент, который обеспечивает всасывание кальция, — это витамин D.

Надо сказать, что углеводы в питьевом молоке представлены так называемой альфа-лактозой, которая, конечно, отличается от наиболее полезной бетта-лактозы грудного молока, но тем не менее является энергетически активным веществом, дающим помимо непосредственно энергии нашему организму "питательную почву" для роста бифидо- и лактобактерий.

— Каким группам людей вы бы посоветовали употребление молока в первую очередь?

— Взрослым людям само молоко может быть и не так нужно, как детям. Дело в том, что в организме человека при рождении есть такой фермент, как лактаза, необходимый для усвоения молочного сахара. С возрастом активность этого фермента уменьшается, и усвоение молочных продуктов, прежде всего молока, происходит не полностью.

— Тогда, по логике, пожилым людям молочная продукция вообще не нужна?

— В отношении этой продукции существует множество распространенных заблуждений. Одно из них заключается в том, что пожилым людям "молочка" якобы не полезна. В этом отношении я могу сказать одно: пожилые люди молочные продукты употреблять должны, но не само молоко, а его кисломолочные варианты. Как я уже говорил, они содержат легкоусвояемый белок и полиненасыщенные жирные кислоты, которые образуются в процессе сквашивания лактозы под воздействием микроорганизмов. Положительное влияние этих веществ на организм человека, особенно пожилого возраста, невозможно переоценить.

Кстати, о хорошем эффекте молочных продуктов более 100 лет назад говорил еще ученый Илья Мечников. Он изучал вопрос долголетия на примере горцев. Как выяснилось, залогом их крепкого здоровья являлись в том числе кисломолочные продукты. В результате исследований были выведены бифидобактерии, которые потом стали широко использовать для производства кисломолочных продуктов, в частности йогуртов.

— Мы говорим о полезных свойствах молочных продуктов, а есть ли у них противопоказания?

— Да. Если есть такое наследственное заболевание, как галоктеземия. Это нарушение обмена веществ, когда компоненты лактозы приводят к поражению печени, почек, мозга. Это заболевание выявляется на второй-третий день жизни ребенка. Если оно обнаруживается, молочные продукты, и даже грудное молоко, будут полностью противопоказаны. К счастью, такое заболевание встречается редко.

Также у нас достаточно много людей, которые страдают аллергией на белок молока. Им тоже надо избегать молочных продуктов.

— На ваш взгляд, в каком объеме человеку нужно употреблять молочные продукты?

— В среднем 400 граммов в день, сюда входят молоко и производные его продукты, такие как йогурты, сметана, творог, сыр. Если вы, например, съели порцию творога, то от сыра в этот день можно отказаться. Молоко можно употреблять в чистом виде, а также добавляя в чай и каши. Для детей обязательным является употребление минимум 400 граммов молока либо молочных напитков. Если дети в возрасте от одного до трех лет, то это должны быть специализированные продукты. Они в Алтайском крае выпускаются.

— С чем лучше всего употреб­лять молочные продукты, чтобы подчеркнуть их вкус и усилить полезные свойства?

— Само молоко можно использовать в приготовлении каш. Белок молока и "медленные" углеводы круп, полисахара, являются оптимальным сочетанием. Кисломолочные продукты можно сочетать с фруктовыми компонентами. Например, йогурты можно смешивать с фруктами и алтайскими ягодами. Сыр можно употреблять как монопродукт, а также сочетать его с овощами, если это, например, творожные или мягкие сыры, которые широко представлены в нашем регионе. Здесь прекрасно подойдут помидоры или зелень. Сыры солоноватые также прекрасно сочетаются с овощами, их можно использовать в салатах. Творог можно употреблять с фруктами и ягодами.

5 мифов о молочных продуктах

1. Обезжиренные продукты бесполезны, питательные вещества в них не усваиваются

Денис Фуголь: — Я согласен с этим мнением. Употребление таких продуктов дает организму только поступление белка, но не полезного молочного жира. А в рационе человека он должен присутствовать. Оптимальное его количество составляет 2,5–3,2%. Молочный жир нужен нам для поступления витамина D, усвоения энергоемких жирных кислот. Только в этом случае будет присутствовать чувство сытости.

2. Сыр — жирный продукт. Худеющим есть его нежелательно

— Сыр является высокобелковым продуктом, мы его рекомендуем в небольших количествах: 50–60 граммов в день, не больше. Такое количество сыра может подойти и худеющим людям.

3. При непереносимости лактозы молочные продукты употреблять нельзя

— Можно. Доля лактозы в разных молочных продуктах может меняться. Так, при сквашивании количество лактозы в молоке уменьшается. Людям, страдающим частичной непереносимостью лактозы, врачи рекомендуют заменить в рационе цельное молоко кисломолочными продуктами, чтобы организм получал белок и кальций в необходимом количестве. Например, в сметане лактозы практически нет, так же как в йогуртах, твороге, сыре. Особенно я бы посоветовал твердые сорта сыра.

4. Пастеризация и стерилизация уменьшают пользу молочных продуктов

— Для сохранения полезных свойств молока в течение длительного времени его подвергают термической обработке. Температура и длительность обработки определяют сроки хранения молока. При пастеризации происходит термическая обработка до 72–75 градусов в течение 2–3 минут. При такой технологии в продукте сохраняются полезные свойства и уничтожаются опасные для здоровья человека бактерии, однако споры этих бактерий могут сохранить свою жизнеспособность, а это, в свою очередь, может привести к их размножению после вскрытия упаковки или повышения температуры хранения, что приводит к скисанию молока. При стерилизации и ультрапастеризации используются более высокие температурные режимы, но с более коротким периодом воздействия. Стерилизованного и ультрапастеризованного молока избегать не стоит. Да, там нет бактерий и части витаминов, но ценность молока определяется не этим. Молоко ценят за хорошо усвояемые аминокислоты (белки), жиры и микроэлементы, главный из которых — кальций. Все это сохраняется в молоке вне зависимости от вида обработки.

5. Кефир полезен при дисбактериозе, и его лучше пить на ночь

— Здесь не принципиально важно, в какое время суток пить кефир, главное, что этот продукт действительно полезен. Только надо учитывать, что дисбактериоз не болезнь, а скорее определенное состояние организма, которое вызвано нерациональным питанием, антибиотиками и другими факторами. Кисломолочные продукты, в первую очередь йогурты и ряженки, в которых используются различные заквасочные культуры, в этом случае более полезны, чем кефир.