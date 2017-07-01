Опрос. Спортсмены, депутаты и деятели культуры Алтая рассказали, любят ли они кашу по утрам

Когда мы были маленькими, трудно было понять, почему на завтрак нужно есть кашу, а не конфеты. Ответ на самом деле прост: все зерновые культуры, из которых делаются крупы, богаты клетчаткой, витаминами, ценным растительным белком, "медленными" углеводами. Утренняя каша надолго сохраняет чувство сытости, снабжает организм питательными веществами, приучает соблюдать режим питания, заставляет проснуться и не "кусочничать" до перекуса перед обедом. В этой связи мы решили спросить у наших респондентов: "А у вас утро начинается с каши?"

Татьяна Ильюченко,

депутат Алтайского краевого Законодательного собрания: Татьяна Ильюченко. Евгений Ноздрачев,

начальник отдела маркетинга компании "Юг Сибири": Евгений Ноздрачев. Сергей Хорохордин,

алтайский гимнаст, чемпион Европы 2006 года в командных соревнованиях, участник Олимпийских игр 2008 года: Сергей Хорохордин. Ольга Любицкая,

актриса Алтайского краевого театра драмы: Ольга Любицкая.