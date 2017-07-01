Опрос. Спортсмены, депутаты и деятели культуры Алтая рассказали, любят ли они кашу по утрам

Когда мы были маленькими, трудно было понять, почему на завтрак нужно есть кашу, а не конфеты. Ответ на самом деле прост: все зерновые культуры, из которых делаются крупы, богаты клетчаткой, витаминами, ценным растительным белком, "медленными" углеводами. Утренняя каша надолго сохраняет чувство сытости, снабжает организм питательными веществами, приучает соблюдать режим питания, заставляет проснуться и не "кусочничать" до перекуса перед обедом. В этой связи мы решили спросить у наших респондентов: "А у вас утро начинается с каши?"
Каша. Фото : открытые источники в интернете.
Татьяна Ильюченко,
депутат Алтайского краевого Законодательного собрания:
Конечно. Я с семи лет ем каши, и они мне ничуть не надоели. Причем в этом смысле я всеядна: люблю и нашу алтайскую гречку, и овсянку, и пшенную, ячневую каши. Добавляю в них сухофрукты, яблоки, изюм. Моя дочь пошла по моим стопам, в детстве она называла овсянку суперкашей.
Татьяна Ильюченко.
Евгений Ноздрачев,
начальник отдела маркетинга компании "Юг Сибири":
Мое утро начинается не просто с каши, а с наивкуснейших блюд, приготовленных именно из круп алтайских производителей. На практике не раз убеждался, что местная продукция полезна и вкусна, готовится быстро и легко. Недаром алтайскую гречку и овсянку любят не только в России, но и во всем мире.
Евгений Ноздрачев.
Сергей Хорохордин,
алтайский гимнаст, чемпион Европы 2006 года в командных соревнованиях, участник Олимпийских игр 2008 года:
К сожалению, нет. В годы своего пребывания в сборной России по гимнастике я, конечно, придерживался правил рационального питания. В то время каждая калория была на счету. И каши в том числе помогали держать себя в форме. Сейчас я отошел от большого спорта, и диеты тоже ушли в прошлое. Теперь мое утро начинается с чашки кофе. Знаю, что это не совсем правильно, но ничего не могу с собой поделать.
Сергей Хорохордин.
Ольга Любицкая,
актриса Алтайского краевого театра драмы:
Конечно. Правда, любимой каши у меня нет. Я стараюсь готовить разные, чередовать. Одно утро у нас овсянка, другое — гречневая каша. Для себя обычно готовлю на воде, сыновьям — на молоке. Иногда добавляю сухофрукты и орехи по вкусу. Кстати, дети у меня к каше давно приучены и совсем не привередничают.
Ольга Любицкая.
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