Опять миллион: на Алтае второй год подряд рекордный урожай сахарной свеклы

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото : Олег Богданов. Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото : Анна Зайкова. Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото : Анна Зайкова. Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото : Анна Зайкова. Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае. Сентябрь, 2015. Фото : Анна Зайкова.

Как сообщает Минсельхоз, по средней урожайности сахарной свеклы в 2017 году Алтайский край входит в пятерку лучших регионов страны. Работы по уборке культуры полностью завершены в Топчихинском и Павловском районах. Последние плантации убирают на территории Ребрихинского и Калманского районов. В 2017 году сахарная свекла в Алтайском крае занимала 23 тыс гектаров.

Из-за рекордного урожая второй год подряд "Черемновский сахарный завод" начинает сезон переработки раньше обычного. В 2017 году производство сахара здесь стартовало в десятых числах августа. Полностью переработать всю свеклу планируют ближе к марту. В прошлом году единственный в регионе сахарный завод произвел более 132 тыс тонн сахара, что на 20% больше уровня 2015 года.