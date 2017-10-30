Опять миллион: на Алтае второй год подряд рекордный урожай сахарной свеклы

В Алтайском крае практически полностью завершена уборка сахарной свеклы. По данным на 27 октября, работы произведены на 22,9 тыс. га пашни, это 99,6% от общей площади. При урожайности 453 ц\га, в регионе накопано более 1,037 млн тонн сахарной свеклы. Такой высокий показатель алтайские сельхозпроизводители демонстрируют уже второй год подряд.
Как сообщает Минсельхоз, по средней урожайности сахарной свеклы в 2017 году Алтайский край входит в пятерку лучших регионов страны. Работы по уборке культуры полностью завершены в Топчихинском и Павловском районах. Последние плантации убирают на территории Ребрихинского и Калманского районов. В 2017 году сахарная свекла в Алтайском крае занимала 23 тыс гектаров.
Из-за рекордного урожая второй год подряд "Черемновский сахарный завод" начинает сезон переработки раньше обычного. В 2017 году производство сахара здесь стартовало в десятых числах августа. Полностью переработать всю свеклу планируют ближе к марту. В прошлом году единственный в регионе сахарный завод произвел более 132 тыс тонн сахара, что на 20% больше уровня 2015 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.