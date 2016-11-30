Переработка-2016: сыр с маслом. Пищевая промышленность Алтая сохранила привлекательность

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Более 2,6 млрд рублей было вложено в развитие пищевых перерабатывающих производств крупного и среднего бизнеса по итогам девяти месяцев 2016 года, что на треть больше, чем в предыдущем. По году этот показатель может превысить 3 млрд рублей. Наиболее инвестиционно емкими стали проекты, связанные с производством растительного масла, напитков, сыра и мукомольно-крупяной продукции.

Среди самых крупных проектов надо отметить строительство второго цеха рафинации на "Барнаульском маслоэкстракционном заводе", более известном как "АгроСиб-Раздолье". Возведение нового объекта стартовало в октябре 2015 года, в мае 2016 года возвели каркас комплекса. Летом здесь приступили к монтажу оборудования, а в декабре должны завершиться пусконаладочные работы. На реализацию этого проекта холдинг "Юг Сибири" уже направил более 450 млн рублей. Производительность нового цеха составит 210 тонн в сутки. Его запуск позволит предприятию увеличить в два раза выпуск рафинированного масла.

"Юг Сибири" проводил модернизацию еще одного своего актива — "Бийского маслоэкстракционного завода". В частности, здесь была установлена новая линия водной гидратации масла. Кроме того, на предприятии увеличили мощности рушально-веечного отделения до 600 тонн/сутки, провели монтаж новой жаровни, маслопресса и дробилок, восстановили вальцевые станки, обновили весовое хозяйство. В общей сложности в реконструкцию и модернизацию одного из старейших заводов на Алтае было инвестировано около 200 млн рублей.

Еще одним предприятием, которое в 2016 году подверглось тотальной перестройке, стал "Троицкий маслосыродел". Его владелец — компания "Киприно" — провел здесь масштабную реконструкцию, оставив от прежнего завода по сути только стены. В результате мощности предприятия по переработке молока увеличились с 80 до 120 тонн в сутки.

Достаточно активно вели инвестиционную деятельность предприятия мукомольно-крупяной отрасли. В 2016 году была восстановлена работа трех элеваторов, которые ранее долгое время находились в простое. Речь идет об объектах в Мамонтово, Шипуново и Ребрихе. На последнем уже запущена переработка. Предприятие "Алейскзернопродукт" завершило подготовку площадки под вторую очередь элеватора, строительство которого намечено на 2017 год. А компания "Грана" запустила самый крупный овсяный завод в регионе.