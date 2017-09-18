Почему алтайским предприятиям больше нельзя выпускать сыр "Адыгейский"

Свои притязания на наименование "адыгейский сыр" одноименный регион доказал уже давно. В сентябре 2009 году "Федеральная служба по интеллектуальной собственности" выдала свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара № 74/2, которое дало Республике Адыгея и ее предприятиям полный карт-бланш. С этого момента весь сыр под маркой "Адыгейский", выпущенный за пределами этого субъекта, мог считаться контрафактной продукцией.

Страсти вокруг этой истории разгорелись спустя восемь лет. В начале года предприятия "Умалат" Брянской области, "Саянмолоко" Красноярского края, "Белый Медведь" из Ростова-на-Дону и чувашский предприниматель Вадим Агамирян подали иск в Суд по интеллектуальным правам, требуя признать недействительным решение "Роспотента" по происхождению наименования "сыр Адыгейский". Суд их доводы не принял и отказал. Аналогичное решение было принято и по кассационной жалобе, которая была отклонена 11 сентября.

Из решения Суда по интеллектуальным правам:

Указанный сыр представляет собой продукт, который изготавливается по традиционным технологиям. При этом особые свойства данного продукта связаны с этнографическими особенностями, культурой, профессиональным опытом его производителей. Более того, в описании особо отмечается, что в появлении у "сыра адыгейского" особых свойств главенствующую роль играет именно людской фактор, поскольку производство данного сыра осуществляется при помощи ручного труда.

Как сообщает журнал "Агроинвестор", ранее ряд российских производителей сыров, обратились в общероссийское объединение "Союзмолоко", выразив беспокойство в связи с запретом производства сыра "Адыгейский" вне Адыгеи. Они утверждали, что сыр "Адыгейский" не обладает никакими уникальными свойствами, которые были бы характерны только для Адыгеи. Кроме того, в обращении говорилось, что в "Роспатенте" наименование места происхождения товара зарегистрировали на основании заключения Минсельхоза республики, а интересы российских сыроделов из других регионов в нем абсолютно не учитывались. "В подобной ситуации невозможно исключить заинтересованность Минсельхоза Адыгеи, направленную на создание наиболее благоприятных условий для местных производителей", — утверждают сыроделы.

По мнению не "адыгейских" производителей одноименного мягкого сыра, решение может кардинальным образом изменить расстановку сил на рынке. В обращении компаний говорится, что падение производства этого вида продукции может составить более 80%. При этом цены на сыр существенно увеличатся.

По словам Дениса Зюзина, президента "Союза сыроделов Алтайского края", к защите собственных наименований в настоящий момент прибегают многие компании в стране. На что они имеют полное право.

Денис Зюзин,

президент "Союза сыроделов Алтайского края", гендиректор компании "Киприно":

Я считаю, это правильный процесс. Другой вопрос, смогут ли производители Адыгеи обеспечить спрос на этот сыр в масштаба России. Насколько я знаю, их продукт относится к категории "фреш" и имеет срок годности 7-14 дней. Что касается самого наименования, то варианты его использования имеются различные. И российские сыроделы их используют. На мой взгляд, производителям нужно активнее выводить на рынок новые бренды. Такие марки как "Адыгейский", "Советский" и другие уже становятся историей. Через 10-20 лет их уже никто не будет знать.

Справка

Изначально адыгейский сыр являлся национальным блюдом черкесской кухни. Он представляет из себя мягкий сыр без созревания, обладающий кисломолочным вкусом и нежной консистенцией. Его вырабатывают двух видов: свежий и копченый. Он родственник таких сыров как брынза, фета, моцарелла, рикотта и других. Массовое промышленное производство сыра "Адыгейский" началось в 1980 году. Тогда его поставляли даже на Олимпийские игры в Москве. Для этого сыр упаковывали в красочную обертку, заказанную в Финляндии. На сегодняшний день В республике Адыгея действуют восемь крупных и средних сыроваренных производств, 20 индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сыра. Всего в республике ежегодно производится более 6 тысяч тонн сыра, из них 50% — адыгейского. также в регионе есть специальный фестиваль-конкурс, посвященный адыгейскому сыру.