Почему алтайским предприятиям больше нельзя выпускать сыр "Адыгейский"

На прошлой неделе стало известно, что президиум Суда по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу четырех российских производителей, которые доказывали свое право производить сыр под названием "адыгейский" вне Адыгеи. Таким образом ведомство подтвердило ранее принятое решение о том, что продукт с таким наименованием могут выпускать только предприятия одноименного региона. В "Союзе сыроделов Алтайского края" отмечают, что к защите собственных наименований прибегают многие производители. Тем же, кто раньше использовал чужие бренды без спроса, нужно придумывать собственные.
Свои притязания на наименование "адыгейский сыр" одноименный регион доказал уже давно. В сентябре 2009 году "Федеральная служба по интеллектуальной собственности" выдала свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара № 74/2, которое дало Республике Адыгея и ее предприятиям полный карт-бланш. С этого момента весь сыр под маркой "Адыгейский", выпущенный за пределами этого субъекта, мог считаться контрафактной продукцией.
Страсти вокруг этой истории разгорелись спустя восемь лет. В начале года предприятия "Умалат" Брянской области, "Саянмолоко" Красноярского края, "Белый Медведь" из Ростова-на-Дону и чувашский предприниматель Вадим Агамирян подали иск в Суд по интеллектуальным правам, требуя признать недействительным решение "Роспотента" по происхождению наименования "сыр Адыгейский". Суд их доводы не принял и отказал. Аналогичное решение было принято и по кассационной жалобе, которая была отклонена 11 сентября.
Из решения Суда по интеллектуальным правам:
Указанный сыр представляет собой продукт, который изготавливается по традиционным технологиям. При этом особые свойства данного продукта связаны с этнографическими особенностями, культурой, профессиональным опытом его производителей. Более того, в описании особо отмечается, что в появлении у "сыра адыгейского" особых свойств главенствующую роль играет именно людской фактор, поскольку производство данного сыра осуществляется при помощи ручного труда.
Как сообщает журнал "Агроинвестор", ранее ряд российских производителей сыров, обратились в общероссийское объединение "Союзмолоко", выразив беспокойство в связи с запретом производства сыра "Адыгейский" вне Адыгеи. Они утверждали, что сыр "Адыгейский" не обладает никакими уникальными свойствами, которые были бы характерны только для Адыгеи. Кроме того, в обращении говорилось, что в "Роспатенте" наименование места происхождения товара зарегистрировали на основании заключения Минсельхоза республики, а интересы российских сыроделов из других регионов в нем абсолютно не учитывались. "В подобной ситуации невозможно исключить заинтересованность Минсельхоза Адыгеи, направленную на создание наиболее благоприятных условий для местных производителей", — утверждают сыроделы.
По мнению не "адыгейских" производителей одноименного мягкого сыра, решение может кардинальным образом изменить расстановку сил на рынке. В обращении компаний говорится, что падение производства этого вида продукции может составить более 80%. При этом цены на сыр существенно увеличатся.
По словам Дениса Зюзина, президента "Союза сыроделов Алтайского края", к защите собственных наименований в настоящий момент прибегают многие компании в стране. На что они имеют полное право.
Денис Зюзин,
президент "Союза сыроделов Алтайского края", гендиректор компании "Киприно":
Я считаю, это правильный процесс. Другой вопрос, смогут ли производители Адыгеи обеспечить спрос на этот сыр в масштаба России. Насколько я знаю, их продукт относится к категории "фреш" и имеет срок годности 7-14 дней. Что касается самого наименования, то варианты его использования имеются различные. И российские сыроделы их используют. На мой взгляд, производителям нужно активнее выводить на рынок новые бренды. Такие марки как "Адыгейский", "Советский" и другие уже становятся историей. Через 10-20 лет их уже никто не будет знать.
Справка
Изначально адыгейский сыр являлся национальным блюдом черкесской кухни. Он представляет из себя мягкий сыр без созревания, обладающий кисломолочным вкусом и нежной консистенцией. Его вырабатывают двух видов: свежий и копченый. Он родственник таких сыров как брынза, фета, моцарелла, рикотта и других. Массовое промышленное производство сыра "Адыгейский" началось в 1980 году. Тогда его поставляли даже на Олимпийские игры в Москве. Для этого сыр упаковывали в красочную обертку, заказанную в Финляндии. На сегодняшний день В республике Адыгея действуют восемь крупных и средних сыроваренных производств, 20 индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством сыра. Всего в республике ежегодно производится более 6 тысяч тонн сыра, из них 50% — адыгейского. также в регионе есть специальный фестиваль-конкурс, посвященный адыгейскому сыру.
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