Раскрываем секреты приготовления идеальных сырников из алтайских продуктов

Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов. Готовим сырники. Фото : Олег Богданов.

Секрет № 1

Начнем с творога. Использовать для сырников лучше самый свежий творог, иначе неприятная кислинка, которую сложно замаскировать большим количеством сахара, все испортит. Творог должен быть сухим, поскольку избыток сыворотки придется компенсировать мукой. Очень сухой творог также не подходит для приготовления блюда, поэтому его следует слегка разбавить кефиром, молоком или сметаной.

Александр Селютин советует использовать для сырников алтайский творог 2%-ной жирности. Он легкий, хорошо усваивается и вполне подходит людям, следящим за своей фигурой.

Измельчать творог лучше вилкой либо руками. Использовать блендер при этом не рекомендуется, так как он нарушает структуру творога, в результате чего продукт теряет свои вкусовые свойства.

Секрет № 2

Не нужно добавлять в творожную массу много яиц, иначе она получится слишком жидкой. Например, для приготовления сырников из 400 граммов творога нужно всего одно яйцо. Если творога еще меньше, яйцо можно разделить надвое. Этого будет вполне достаточно, чтобы скрепить все ингредиенты. Для диетического варианта сырников можно использовать только белки, хотя с желтками получаются более вкусные и сдобные сырники, особенно если желтки предварительно взбить.

Секрет № 3

Если вы хотите получить очень нежные, мягкие и пышные сыр­ники, старайтесь добавлять как можно меньше пшеничной муки или ее заменителей — кукурузного крахмала, рисовой муки или отрубей, которые используются в диетических рецептах. Александр Селютин не рекомендует для приготовления сырников манную крупу. Обычно этим ингредиентом пользуются фабрики-кухни. Дело в том, что, когда манка в сырниках набухает, творога в массу нужно уже не так много. Пусть такие сырники теряют свой привычный вкус, зато сохраняют вес, что для продавцов очень выгодно.

Секрет № 4

Для приготовления вкусных сырников можно добавить в творог дополнительные ингредиенты: мак, сухофрукты, сушеную клюкву или бруснику, кусочки фруктов, орехи. Несладкие сырники готовятся с душистыми травами, чесноком, зеленью и овощами.

Секрет № 5

Обжаривать сырники лучше в небольшом количестве растительного масла и только до золотистой корочки. В свете современных тенденций здорового питания это вполне актуально.

Для приготовления 4 порций сырников понадобится:

творог — 400 г

яйцо — 1 шт.

мука — 30–50 г

соль, сахар, приправы — по вкусу.

Как готовить

1. Творог измельчить в массу.

2. Добавить в нее яйцо, сахар, соль.

3. Насыпать муку и сформировать творожную массу в виде колбаски.

4. Нарезать порциями.

5. Обжарить сырники на сковороде до золотистой корочки.

6. Запекать сырники в духовке (180 градусов) в течение 3–5 минут.