Директор маслосырзавода рассказала, как качественный сыр оказался не нужен на Алтае

"Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов. "Алтайском маслосыродельном заводе". Фото : Олег Богданов.

Подъемные инвестиции

— Ольга Васильевна, прежде всего интересует, какие работы были проведены в ходе модернизации?

— Большой комплекс работ был проведен в приемно-аппаратном цехе, здесь было заменено все оборудование. На сегодняшний день у нас имеется новая пастеризационная установка производительностью 10 тонн молока в час. Ее можно использовать как для сыроделия, так и для производства цельномолочной продукции.

Кроме того, мы установили современный сепаратор и отреставрировали два старых образца. Это оборудование тоже российское, стоимость его составляет более 4 млн руб­лей. Также полностью заменено оборудование в маслоцехе.

Ранее было приобретено оборудование для приемки сырья, позволяющее охлаждать до 60 тонн молока за четыре часа до температуры +2...+4 градуса. Такой мощности нам достаточно и для работы в сезон "большого молока", и в зимний период, когда объемы поступающего сырья снижаются.

10-тонные сырные ванны производства компании Delaval мы оставили, но заменили их "начинку". Так, на ваннах были установлены частотные преобразователи, позволяющие автоматизировать производство. Теперь сыродел может задавать определенный ритм работы, необходимый для тех или иных технологических манипуляций.

— Подскажите, возможно ли было запустить предприятие без этих преобразований?

— Запустить завод, конечно, было возможно. Но затраты были бы совершенно другие. За счет проведенной модернизации только потребление электроэнергии сократилось в шесть раз.

— Насколько я знаю, ваше предприятие уже готово к приходу голубого топлива.

— На бийском заводе котельного оборудования мы приобрели котлы, которые могут работать как на газе, так и на твердом топливе. Это оборудование было установлено год назад. Как только к "Алтайскому маслосырзаводу" проведут газ, нам необходимо будет только сменить горелку в котлах. Я полагаю, что в течение ближайших пяти лет райцентр полностью газифицируют.

— Какой объем инвестиций был направлен на модернизацию предприятия?

— На эти цели ушло 50 млн рублей, 33 млн из них — заемные средства, предоставленные "АлтайБизнес-банком". С председателем правления этого банка Михаилом Петровым мы знакомы еще с 2004 года. Все это время наше сотрудничество было взаимовыгодным. У завода не было ни одного дня просрочки по кредитам, причем не только в этом банке. Ни одно из наших предприятий никогда не находилось в стадии банкротства. Со своей стороны "АлтайБизнес-банк" всегда проявлял гибкость и лояльность в плане условий кредитования. Провести реконструкцию в короткие сроки нам помогло именно своевременное финансирование со стороны банка.

— В нынешних нестабильных условиях инвесторов волнует вопрос окупаемости проектов. Вы подсчитывали, когда сможете отбить свои вложения?

— Окупаемость проекта, мы рассчитывали, будет в пределах трех-четырех лет, не более. Я ревизор по образованию и понимаю, что подобные проекты должны укладываться в такие сроки, иначе все это утопия. Я полагаю, что та сумма, которая была вложена в запуск предприятия, для нас посильна. 9 миллионов заемных средств банку мы уже вернули.

Время новинок

— Традиционно ваше предприятие ориентировалось на выпуск таких сыров, как "Советский", "Алтайский", "Швейцарский". Как теперь изменилась ассортиментная линейка?

— Обновление производственной базы позволило нам освоить выпуск новых сыров: "Нуар", "Хофманн", "Крымский", "Пармезан Алтайский", а также сыра для пиццы "Фрибург". В ограниченном количестве завод производит и импортозаместительную линейку мягких сыров — это итальянский сорт Скаморца и испанский Пикантино. Технологии производства новых сыров были разработаны нашими специалистами. В течение года мы прошли регистрацию и сертификацию этой продукции.

Изначально производство новинок шло в небольших объемах, нам нужно было определить, насколько они востребованы на рынке. Для этого я три раза за полгода летала в Москву, разговаривала с представителями торговых сетей, оптовых компаний, с рестораторами. На сегодняшний день на новые сыры приходится до 30% от общего объема производства.

— Есть мнение, что такие сорта сыра, как "Советский", "Алтайский", уже история. Если наше поколение еще знает эти наименования, то дети, внуки будут к ним равнодушны. Им нужно что-то другое, современное.

— Я согласна, что все новое — это двигатель прогресса. Но старое забывать ни в коем случае нельзя. Сыр "Советский" — это бренд, который нельзя потерять. Когда это наименование оказалось в руках одного человека, я была первой, кто забил тревогу. На сегодняшний день право на торговый знак принадлежит ведущим сыроделам Алтайского края. Единственное упущение: нам не хватает смелости судиться с теми производителями сыра "Советский", которые выпускают его не по технологии и не из качественного молока. Себестоимость такой продукции ниже. Естественно, когда на рынке появляется "Советский" по 290 рублей за килограмм, продать наш сыр по 360 рублей становится сложно. О качестве продукта торговые сети думают, как правило, в последнюю очередь.

— Плавленый сыр, который вы теперь выпускаете, все-таки считается продуктом эконом-класса. Почему решили ориентироваться на этот сегмент?

— Я не считаю, что плавленые сыры относятся к сегменту эконом. Качественный продукт, из которого в ресторанах производят фондю и другие блюда, не может стоить дешево. Наше предприятие пока только осваивает данное производство. Первый выпуск продукции в объеме 300 килограммов был отправлен московским ресторанам. Это их первоначальный заказ.

— Какие рынки сбыта вы для себя видите наиболее перспективными?

— 98% своей продукции завод отправляет в Москву и Санкт-Петербург. Перспективным рынком сбыта я также считаю Дальний Восток. Если мы собираемся увеличивать объемы производства, двигаться в этом направлении необходимо.

При этом я не устаю повторять: мы готовы к сотрудничеству с партнерами и в нашем регионе. Более того, нам очень хочется, чтобы сыры "Алтайского маслосыродельного завода" знали именно в Алтайском крае. Предложения о сотрудничестве были разосланы местным торговым сетям. Почему они не хотят идти на контакт, это скорее вопрос к ним. Мы со своей стороны все сделали.

Только высший сорт

— Если вдруг Россия отменит санкции, будут ли ваши сыры востребованы? Просчитывали ли вы такие варианты?

— До введения продовольственных санкций мы уже работали с московскими торговыми сетями и ресторанами. Свой покупатель в этом регионе у нас уже сформировался. Я считаю, что наши сыры ничуть не хуже европейских: у нас с советских времен сохранены технологии производства, нет химии, а молоко только высшего качества. От своих стандартов мы отступать не намерены.

— На сегодняшний день "Алтайский маслосыродельный завод" перерабатывает 20 тонн молока в сутки. Планируете ли увеличивать этот показатель? Если да, то какой уровень считаете самым приемлемым?

— Большое количество молока, поступающего на завод, это не показатель эффективной работы. Я считаю, что нужно перерабатывать такой объем, чтобы это не шло во вред качеству конечной продукции. Да, 20 тонн перерабатываемого молока в сутки для нашего завода слишком мало. Необходимо этот показатель увеличивать. Но больше 60 тонн в ближайшие два-три года он точно не будет. В этом плане надо идти маленькими шажками. Как говорится, тише едешь — дальше будешь.

Специальный вопрос

— Как вы можете охарактеризовать состояние сырьевого рынка в вашей части края? Хватает ли здесь молока и удовлетворены ли вы его качеством?

— Все молоко завод закупает в Республике Алтай. В этом регионе мы работаем с двумя крупными животноводческими предприятиями. Могу сказать: качество их сырья отменное. Молоко первого сорта они получают всего два-три дня в году, когда перегоняют скот на выпаса. Все остальное время молоко только высшего сорта. Я была на всех фермах, порядок там идеальный: везде чисто, площадки моются, доярки опрятные. От увиденного глаз радуется. Конечно, мы готовы работать и с животноводческими предприятиями Алтайского края. Но наши требования качества молока не все готовы выполнять.

О чем еще рассказал собеседник

О кадровом дефиците — Мы, наверное, единственный сыродельный завод, у которого нет проблем с кадрами. Те специалисты, которые ранее работали на предприятии, после запуска производства вновь вернулись на завод. Для молодых специалистов у нас имеются четыре квартиры. Две из них уже заселены, остальные ждут своих новых жильцов. О фальсификате — Обидно, когда настоящий качественный сыр и сырный продукт лежат в магазине на одном прилавке. Я считаю, что эти продукты надо разграничивать. Сколько можно дурить людей?! Большинство потребителей даже не знают, что они покупают. О том, что это сырный продукт, написано на обратной стороне такими мелкими буквами, что прочитать можно только под микроскопом. Разве это правильно? О сотрудничестве с сетями — Ранее наше предприятие тесно работало с "Марией-Ра". Наши сыры поставлялись в большинство магазинов этой сети в разные регионы Сибири. От этого сотрудничества у меня остались только положительные эмоции. Не было проблем ни по оплате, бонусы за выход на полку с нас никогда не брали. Когда я это рассказываю, мои коллеги мне не верят. Но это правда. Я надеюсь, что рано и поздно наша продукция будет представлена в местных торговых сетях, в том числе и в "Марии-Ра". О государственной поддержке — Государственную поддержку мы пока не получаем, так как завод заработал только в этом году. Показателей за прошлые годы у нас нет. Мы бы с удовольствием воспользовались льготным кредитованием. Рыночная кредитная ставка составляет 12–14%, если бы она была на уровне 5%, все было бы гораздо легче. За счет разницы в процентах можно было бы провести ремонтные работы еще в одном помещении нашего предприятия. О должности главы района — Моя задача в новом статусе заключается в консолидации общих усилий. Всем депутатам, вне зависимости от партийной принадлежности, предстоит работать вместе на благо всех жителей нашего района. Острых вопросов, стоящих на повестке дня, достаточно. Необходимо решать проблемы, связанные с газификацией, дорогами, здравоохранением. Так, селу Алтайскому жизненно необходима новая поликлиника. Но для того, чтобы начать ее строительство, надо где-то разместить имеющуюся поликлинику и снести старое здание. Этими вопросами нам, депутатам, и предстоит заниматься.

Досье

Ольга Васильевна Воронкова родилась 5 февраля в селе Сараса Алтайского района. Здесь же окончила среднюю школу. В 1985 году поступила в техникум, затем по распределению начала работать ревизором в "Алтайском крайпотребсоюзе". Спустя четыре года вернулась в Алтайский район. На "Алтайский маслосыродельный завод" пришла в 2004 году сразу в качестве директора. В сентябре 2017 года Ольга Воронкова была избрана депутатом районного собрания, а затем — председателем Алтайского районного собрания депутатов.