Специалисты подсчитали, во сколько обойдется приготовление блинов на Алтае

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Портал Agro2b.ru подсчитал, во сколько обойдется приготовление примерно 30 блинов в разных регионах России. При составлении рейтинга учитывалась средняя стоимость основных ингредиентов: литра молока, двух яиц, 400 грамм муки, 40 миллилитров масла, а также соли и сахара в небольших количествах. Оказалось, что недорогие блины можно испечь в том числе и в Алтайском крае.

Возглавил список регионов с самыми доступными блинами Татарстан. Стоимость блинчиков здесь составляет около 68 рублей. Также в пятерку вошли Рязанская область (69,8 рублей), Оренбургская область (70 рублей), Республика Мордовия – (70 рублей).

В Алтайском крае 30 блинчиков можно приготовить за 70,18 рублей. Это пятое место в стране.

Как выяснилось, самые дорогие блины смогут приготовить себе жители северных и восточных регионов России. Так, антилидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ, где стоимость 30 блинов в среднем равна 152 рублям. Не может похвастаться бюджетным угощением и Магаданская область, в которой для приготовления блинов придется заплатить 148 рублей. Немного дешевле стоит испечь традиционное масленичное блюдо в Ямало-Ненецком автономном округе — 132 рубля. А в Камчатском и Приморском краях стоимость блюда равна 127 и 121 рублю соответственно.

Мастер-класс по блинам показали слушателям "Серебряного Дождя в Барнауле". 1 марта 2014 года.

Ранее Agro2b.ru выясняли, сколько пельменей можно приготовить на одну тысячу рублей в разных регионах России. В Алтайском крае это блюдо оказалось одним из самых доступных.