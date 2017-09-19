Алтайские продукты

Стало известно, где и когда пройдет импортозаместительная биржа "АлтайПродМаркет"

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Сегодня, 10:01.
Экономика

Биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" в этом году пройдет 31 октября. Мероприятие, скорее всего, пройдет в торгово-развлекательном центре "Арена". Переговоры с руководством ТРЦ находятся в завершающей стадии. Об этом altapress.ru сообщили в управлении пищевой промышленности региона.  

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 70 местных производителей мясной, молочной, рыбной, масложировой продукции, хлеба и выпечки, свежих овощей, ягод и грибов, меда и напитков. Еще около 10 предприятий, в том числе иногородних, представят оборудование для пищевого производства. На будущей бирже для этого сегмента бизнеса выделят отдельную экспозицию. А для научных учреждений Алтайского края, которые презентуют свои технологические разработки, организуют специальную science–зону "Инновационные биопродукты".

На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.
На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года.

Напомним, биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году, тогда ее преподнесли как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 64 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.

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