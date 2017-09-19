Стало известно, где и когда пройдет импортозаместительная биржа "АлтайПродМаркет"

В Барнауле готовят к открытию "импортозаместительную" выставку "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов, altapress.ru. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. Торгово-продовольственная выставка "АлтайПродМаркет". Фото : Олег Богданов. "Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru. "Мария Ра" и "Аникс" подписали первые соглашения на "АлтайПродМаркете"/. Фото : altapress.ru. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов. На открытии торгово-продовольственной биржи деловых контактов "АлтайПродМаркет". Барнаул, 27 октября 2015 года. Фото : Олег Богданов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 70 местных производителей мясной, молочной, рыбной, масложировой продукции, хлеба и выпечки, свежих овощей, ягод и грибов, меда и напитков. Еще около 10 предприятий, в том числе иногородних, представят оборудование для пищевого производства. На будущей бирже для этого сегмента бизнеса выделят отдельную экспозицию. А для научных учреждений Алтайского края, которые презентуют свои технологические разработки, организуют специальную science–зону "Инновационные биопродукты".

Напомним, биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году, тогда ее преподнесли как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 64 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.