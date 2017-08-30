Тушенка из бобра и манты из марала: что вкусного можно купить на "Дне мясного гурмана"

2 сентября на площади Сахарова в Барнауле пройдет традиционный гастрономический праздник "День мясного гурмана". В этом году в нем примут участие более 15 алтайских производителей. Среди них будут как крупные, так и небольшие фермерские предприятия, которые слабо представлены в торговых сетях.
Один из новых участников ярмарки — "Фермерский дворик" — представит мясные изделия от хозяйств из Романовского, Тальменского, Целинного, Поспелихинского районов, а также из Алейска, Рубцовска, Бийска и Республики Алтай. Здесь можно будет найти тушенку из мяса зайца, бобра, лося, рубленую колбасу в натуральной оболочке, вяленую маралятину и конину, деревенскую украинскую жареную колбасу, запеченную буженину и другие деликатесы. Знаменитая алтайская мраморная говядина из Целинного района будет продаваться охлажденной в вакуумной упаковке.
Рядом с торговой точкой "Фермерского дворика" будет организована стилизованная фотозона с элементами крестьянского быта.
Как и в предыдущие годы на "Дне мясного гурмана" будет организована развлекательная программа с массой призов и подарков. В полдень здесь начнется турнир по одновременной лепке пельменей на скорость и конкурс "Народное признание" на самый лучший мясной продукт.
Ярмарка продлится до 16.00.
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