В Алтайском крае снизилось количество продуктового фальсификата

Как сообщила Ольга Бархатова, заместитель начальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Роспотребнадзора по Алтайскому краю, за восемь месяцев отмечено снижение количества выявленных нестандартных проб молочной продукции на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате проверок случаев выявления некачественной фальсифицированной молочной продукции алтайского производства на территории других регионов ведомство установило, что 60% случаев изготовители такую продукцию не вырабатывали, представленные этикетки не соответствовали этикеткам изготовителя. В 8% случаев информация лабораторно не подтвердилась.

В 2017 году правоохранители выявили четыре группировки, занимавшихся производством некачественного алкоголя. "Паленку" производили в Барнауле, Рубцовске, Павловском и Первомайском районах.

Алексей Лучинин,

представитель управления МВД России по городу Барнаулу:

Еще одна преступная группа уже задержана нами на прошлой неделе с поличным при попытке сбыта фальсифицированной алкогольной продукции на сумму 705 тыс рублей. Из незаконного оборота за 8 месяцев изъято 39,6 тысяч литров фальсификата. К административной ответственности привлечено 1, 7 тысяч лиц.

О нарушениях закона в сфере защиты прав потребителей со стороны торговых сетей рассказал директор "Усть-Калманского маслосырзавода" Алексей Крысанов. Напомним, в апреле 2017 года работники предприятия обнаружили сыр подозрительного качества со своей маркировкой в магазине "АШАН". Руководство завода утверждает, что поставки в этот магазин не осуществлялись. Скорее всего данная продукция была произведена в Белоруссии.

В аналогичных ситуациях оказывались и другие алтайские производители. Ранее руководство АКХ "Ануйское" сообщало, что им поступали звонки от недовольных потребителей, которые приобретали сыр, маркированный одним из заводов ассоциации, в сетях, с которыми предприятие не сотрудничает.