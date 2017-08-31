В Барнауле достраивают единственный в регионе маргариновый завод

Предприятие "Любава", специализирующееся на выпуске плавленных сыров, сырных продуктов и спредов, осенью 2017 года планирует завершить строительство помещения для своего маргаринового производства. Каркас здания уже возведен, идет внутренняя отделка и установка окон. Практически готов переход от старого корпуса к новому.
По словам Игоря Ковалева, заместителя директора компании по коммерческим вопросам, из-за дождливой погоды сроки строительства сдвинулись на 1,5 месяца. Как только новое помещение будет полностью готово, сюда начнут завозить и монтировать оборудование. Сроки запуска самого производства в "Любаве" пока не называют.
Напомним, компания начала строительство маргаринового завода весной этого года. Как тогда сообщал собственник предприятия Сергей Зарков, новое производство будет располагаться на площади 1,3 тыс кв. метров. Его оснастят отечественным оборудованием, которое позволит выпускать до 1,5 тыс тонн маргарина в месяц. Реализовывать продукт будут по уже отработанным каналам сбыта: в настоящий момент "Любава" занимается поставками своей масложировой продукции в 20 регионов России.
Стоимость всего проекта оценивается в 40 млн рублей, 10 млн из которых собственные, остальные — заемные. В апреле компании был выделен займ со льготной ставкой 9,1% по программе "Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" (МСП) и "Алтайского гарантийного фонда", который предоставил предприятию поручительство.
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