Алтайские продукты

В Барнауле достраивают единственный в регионе маргариновый завод

551
Сегодня, 14:10.
Экономика

Предприятие "Любава", специализирующееся на выпуске плавленных сыров, сырных продуктов и спредов, осенью 2017 года планирует завершить строительство помещения для своего маргаринового производства. Каркас здания уже возведен, идет внутренняя отделка и установка окон. Практически готов переход от старого корпуса к новому.  

Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .Фото : Олег Богданов.

По словам Игоря Ковалева, заместителя директора компании по коммерческим вопросам, из-за дождливой погоды сроки строительства сдвинулись на 1,5 месяца. Как только новое помещение будет полностью готово, сюда начнут завозить и монтировать оборудование. Сроки запуска самого производства в "Любаве" пока не называют. 

Компания "Любава" уже начала строительство завода по выпуску маргарина.
Компания "Любава" уже начала строительство завода по выпуску маргарина

Напомним, компания начала строительство маргаринового завода весной этого года. Как тогда сообщал собственник предприятия Сергей Зарков, новое производство будет располагаться на площади 1,3 тыс кв. метров. Его оснастят отечественным оборудованием, которое позволит выпускать до 1,5 тыс тонн маргарина в месяц. Реализовывать продукт будут по уже отработанным каналам сбыта: в настоящий момент "Любава" занимается поставками своей масложировой продукции в 20 регионов России.

Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина .
Компания "Любава" намерена расширить производства и заняться выпуском маргарина

Стоимость всего проекта оценивается в 40 млн рублей, 10 млн из которых собственные, остальные — заемные. В апреле компании был выделен займ со льготной ставкой 9,1% по программе "Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" (МСП) и "Алтайского гарантийного фонда", который предоставил предприятию поручительство.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus